OneDrive puka do twojego Maca. Prosi o drugą szansę

Microsoft najwyraźniej uznał, że czas skończyć z wrażeniem, że OneDrive na macOS jest tylko „gościem” w ekosystemie Apple’a. Najnowsza aktualizacja - która póki co trafia do wersji beta, to największa zmiana w wyglądzie i zachowaniu aplikacji od lat. I co najważniejsze - jest to zmiana w duchu macOS, a nie Windowsa udającego macOS-a.

Nowości jest sporo, ale dwie z nich są absolutnie kluczowe: nowe Centrum aktywności oraz natywne okna dialogowe. Obie funkcje mają sprawić, że OneDrive będzie wyglądał i działał tak, jakby stworzył go Apple - a nie firma z Redmond.

Liquid Glass i SwiftUI. OneDrive w końcu wygląda jak aplikacja na macOS-a

Nowy OneDrive dla Mac

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest zupełnie przeprojektowane Centrum aktywności, czyli panel, który pojawia się po kliknięciu ikony OneDrive w pasku menu. Microsoft zbudował go od zera w SwiftUI, dzięki czemu interfejs korzysta z Liquid Glass, nowej estetyki wprowadzonej w macOS 26.

W Activity Center pojawiają się teraz miniatury zdjęć i filmów, co ułatwia szybkie ogarnięcie co właściwie się zsynchronizowało - szczególnie jeśli ktoś trzyma w OneDrive foldery pełne multimediów. To drobiazg, ale bardzo „macowy”: zamiast surowej listy plików dostajemy wizualny kontekst, który po prostu działa lepiej.

Natywne okna dialogowe. Wreszcie

Nowy OneDrive dla Mac

Druga duża zmiana to zastąpienie dotychczasowych generycznych okien dialogowych natywnymi oknami macOS-a. Jeśli OneDrive potrzebuje potwierdzenia, zgody lub dodatkowych informacji -a zobaczymy okno wyglądające dokładnie tak, jak w każdej innej aplikacji Apple’a.

To niby detal, ale dla użytkowników macOS-a to kwestia spójności i ergonomii. OneDrive przestaje wyglądać jak aplikacja przeniesiona z innego systemu i zaczyna zachowywać się jak pełnoprawny obywatel macOS.

Nowy OneDrive dla Mac

Microsoft chwali się również poprawioną dostępnością. Nowy interfejs obsługuje VoiceOver oraz Full Keyboard Access, co oznacza, że osoby korzystające z czytników ekranu lub preferujące obsługę klawiaturą będą miały znacznie łatwiej.

Kiedy aktualizacja trafi do wszystkich?

Nowy OneDrive dla Mac

Na razie nowości są dostępne dla użytkowników Insider build 26.017, a więc - innymi słowy - dla ochotników testujących nieprzetestowane najnowsze wersje aplikacji. Co z resztą? Microsoft nie podał konkretnej daty premiery dla wszystkich, ale ponieważ zmiany są głównie wizualne i nie ingerują w głębokie funkcje synchronizacj to można zakładać, że rollout nie potrwa długo.

OneDrive jest dziś jednym z filarów Microsoft 365 - i choć użytkownicy Windowsa mają go „w pakiecie”, to na Macu zawsze był trochę obcy. To również odpowiedź na rosnącą konkurencję: Dropbox, iCloud Drive czy Dysk Google od dawna inwestują w natywność i integrację z macOS-em. Microsoft nie mógł sobie pozwolić na pozostanie w tyle.

Maciej Gajewski 20.02.2026 19:30

