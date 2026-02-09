REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Mosty trafiły do wojska. Kontrakt robi wrażenie, także na prokuraturze

Mobilne mosty dla Abramsów, Daglezja MS-20, trafiły właśnie do wojska, ale wart setki mln zł kontrakt analizuje prokuratura. Czy przyszłość kontraktu jest zagrożona?

Marcin Kusz
Daglezja wzmacnia armię, ale pojawiają się niewygodne pytania
REKLAMA

Pierwsze mosty towarzyszące MS-20 Daglezja z nowej dużej serii są już w polskich jednostkach, a kolejne egzemplarze właśnie schodzą z linii w gliwickim OBRUM. Umowa obejmuje łącznie 43 mosty i 30 symulatorów szkoleniowych za blisko 770 mln zł i ma znacząco poprawić mobilność wojsk lądowych. Jednocześnie ten sam kontrakt znalazł się w centrum zainteresowania prokuratury, która sprawdza, czy przy jego zawieraniu nie doszło do naruszenia przepisów.

REKLAMA

Daglezje jadą do wojska. Harmonogram jest napięty

Jesienią 2023 r. Agencja Uzbrojenia zawarła z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i gliwickiego OBRUM umowę wykonawczą na dostawę 43 mostów towarzyszących MS-20 Daglezja-S. Wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym wartość zamówienia sięga około 767 mln zł.

Dostawy rozłożono na lata 2025-2028, ale pierwsze wozy mostowe trafiły do armii wcześniej, bo już w grudniu ubiegłego roku. Materiał TVP3 Katowice pokazuje, że produkcja w gliwickich zakładach wyraźnie przyspieszyła. OBRUM pracuje w nowej hali, zwiększył zatrudnienie do ponad 200 osób i jak deklaruje kierownictwo kończy kolejne partie Daglezji przeznaczone do wydania jednostkom.

Według przedstawicieli spółki cały pakiet mostów przewidzianych w pierwszym etapie ma zostać przekazany wojsku do końca 1 kwartału 2026 r. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach do różnych brygad i pułków trafi łącznie kilkanaście nowych pojazdów tego typu, a w kolejnych latach flotę uzupełnią następne egzemplarze.

MS-20 Daglezja to mobilne przejście dla czołgów

MS-20 Daglezja to tzw. most towarzyszący, czyli specjalistyczny pojazd inżynieryjny, który jedzie razem z pododdziałem i pozwala mu szybko pokonywać rowy, rzeki i inne przeszkody terenowe. Konstrukcja opiera się na trzyosiowym ciągniku siodłowym Jelcz w układzie 6x6, naczepie mostowej i przęśle PM-20.

Przęsło można rozłożyć tak, by szerokość robocza wynosiła 4 m, co zapewnia komfortowy przejazd zarówno ciężkich czołgów, jak i szerokich pojazdów kołowych. Wypełnienie między głównymi dźwigarami umożliwia dodatkowo przejście żołnierzy pieszo. Jedna Daglezja potrafi zbudować przeprawę o długości ok. 20 m, czyli tyle, by pokonać typowy rów, kanał lub niewielką rzekę.

Nośność mostu została dobrana z myślą o najcięższym sprzęcie w arsenale. OBRUM chwali się, że dzięki wprowadzonym modyfikacjom zestaw pozwala przeprawić praktycznie wszystkie pojazdy wykorzystywane przez Wojsko Polskie, włącznie z czołgami M1A2 Abrams i innymi wozami o masie kilkudziesięciu ton.

Jednocześnie, pomimo masy własnej sięgającej około 50 ton, Daglezja na utwardzonej drodze jest w stanie przemieszczać się z prędkościami zbliżonymi do tych osiąganych przez komercyjne, 40-tonowe zestawy składające się z ciągnika siodłowego i naczepy. Może poruszać się z maksymalną prędkością wynoszącą 80 km/h. To ważne, bo w realnych działaniach liczy się nie tylko stabilna przeprawa, ale też tempo przemieszczenia całego zgrupowania wojsk.

Przeprawa w 10 minut, dwóch żołnierzy w załodze

Z perspektywy taktyki istotny jest czas rozstawienia mostu. Z informacji prezentowanych przez OBRUM wynika, że dobrze wyszkolona załoga jest w stanie przygotować przeprawę w około 10 min od zatrzymania pojazdu.

Zestaw wymaga jedynie dwóch żołnierzy: kierowcy i operatora układacza mostu. To właśnie od ich umiejętności zależy, czy cały proces przebiegnie płynnie. Systemy hydrauliczne, które odpowiadają za rozkładanie i składanie przęsła, muszą pracować w sposób ciągły i bez gwałtownych przerw. Właśnie dlatego przygotowanie kadry nie ogranicza się do krótkiego kursu z przycisków na pulpicie, ale obejmuje żmudne szkolenie z całej kolejności działań, zasad bezpieczeństwa i zachowania w trudnych warunkach terenowych.

Daglezja nie jest zresztą nowością samą w sobie. Pierwsze dwa egzemplarze serii wdrożeniowej trafiły do wojsk inżynieryjnych ponad dekadę temu, bo jeszcze w 2012 r. Od tego czasu system był rozwijany, testowany i modyfikowany, a w 2017 r. do jednostek dotarła pierwsza dziesiątka mostów z produkcji seryjnej. Część z nich (w zmienionej wersji) zamówiła również armia Wietnamu. Obecny kontrakt to jednak największa jak dotąd partia dla polskiej armii, a przy okazji impuls do odświeżenia całej rodziny systemów przeprawowych opracowanych na bazie Daglezji.

Setki etapów bez wychodzenia z klasy

Nowa umowa obejmuje nie tylko same wozy mostowe, lecz także 30 symulatorów, które mają odciążyć sprzęt liniowy i ułatwić szkolenie operatorów. Z punktu widzenia wojska to ważny element pakietu: most jest urządzeniem złożonym, a każda pomyłka podczas rozstawiania przęsła może skończyć się uszkodzeniem sprzętu lub zagrożeniem dla załogi.

Jak tłumaczą przedstawiciele OBRUM, podczas kursu żołnierz musi w krótkim czasie opanować kilkaset kolejnych kroków – od przygotowania stanowiska i sprawdzenia podłoża po poprawne złożenie mostu po zakończeniu przeprawy. Symulator pozwala przećwiczyć te procedury w warunkach wirtualnych, z możliwością wielokrotnego powtarzania błędnych manewrów, bez zużywania hydrauliki czy ryzyka przewrócenia przęsła.

Tego typu urządzenia szkoleniowe są dziś standardem w nowoczesnych armiach – pojawiają się przy czołgach, bojowych wozach piechoty czy zestawach przeciwlotniczych. W przypadku Daglezji symulatory mają pomóc nie tylko w szkoleniu nowych załóg, ale też w utrzymaniu wysokiej sprawności już wyszkolonych operatorów, którzy nie zawsze mają możliwość regularnej pracy na realnym moście.

Kontrakt za setki mln zł pod lupą prokuratury

Równolegle z fizycznymi dostawami do jednostek, umowa na Daglezje trafiła w centrum zainteresowania śledczych. Jak wynika z informacji ujawnionych w podcaście W związku ze śledztwem, 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące kilku kontraktów Agencji Uzbrojenia, w tym właśnie październikowej umowy z 2023 r. na mosty MS-20 na podwoziu samochodowym.

Prokuratura bada, czy przy procedurach przetargowych i podpisywaniu kontraktu nie doszło do przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych czy wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Postępowanie prowadzone jest w kierunku art. 296 par. 1 kodeksu karnego, który dotyczy działania na szkodę podmiotu, w imieniu którego działa urzędnik lub menedżer, i przewiduje kary od kilku miesięcy do kilku lat pozbawienia wolności.

Sprawa zaczęła się od anonimowego zawiadomienia, które w październiku ubiegłego roku trafiło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Po wstępnych czynnościach CBA przekazało materiały do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Rzecznik tej jednostki potwierdził, że trwa analiza dokumentów i przetargów związanych z Daglezją, choć na obecnym etapie mowa jest formalnie o postępowaniu sprawdzającym, a więc wstępnej fazie działań.

Według medialnych ustaleń w zawiadomieniu pojawiają się również wątki dotyczące nowszych umów Agencji Uzbrojenia z lat 2024-2025. Oficjalnie śledczy koncentrują się jednak na kontrakcie mostowym z 2023 r. Dopiero po przejrzeniu dokumentacji, zebraniu opinii biegłych i ewentualnych przesłuchaniach świadków prokuratura podejmie decyzję, czy wszcząć pełne śledztwo i przedstawić komukolwiek zarzuty.

Wojsko czeka na mosty, śledczy na wnioski z analizy

Na razie nie ma informacji o zawieszeniu realizacji umowy ani o zmianach w harmonogramie dostaw. Z perspektywy armii Daglezje są jednym z kluczowych elementów zwiększania mobilności wojsk lądowych – szczególnie w kontekście wzmacniania wschodniej flanki i ćwiczeń, w których uczestniczą najcięższe wozy sojusznicze.

Przeczytaj także:

Na jednej szali leży więc bardzo konkretny sprzęt, który już dziś zwiększa zdolność polskich żołnierzy do szybkiego pokonywania przeszkód terenowych. Na drugiej są pytania prokuratorów o to, czy wszystkie decyzje przy zawieraniu umowy były podejmowane w granicach prawa i z należytą dbałością o pieniądze podatników. Ostateczne wnioski poznamy dopiero po zakończeniu postępowania.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: PGZ, OBRUM

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
09.02.2026 06:15
Tagi: CzołgiPolska Grupa ZbrojeniowaWojsko
Najnowsze
6:00
Wiemy, co się dzieje z psychiką astronautów. Wyniki zaskakują
Aktualizacja: 2026-02-09T06:00:00+01:00
16:20
Kasy samoobsługowe zabierają pracę. Są niepokojące dane
Aktualizacja: 2026-02-08T16:20:00+01:00
16:10
Fałszywa wizja przyszłości z PRL-u podbija internet. Chcemy wierzyć w niemożliwe
Aktualizacja: 2026-02-08T16:10:00+01:00
16:00
System kaucyjny zrobił z Polaków "śmieciarzy"? I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-08T16:00:00+01:00
8:30
Apple porzuca ważny projekt. Dla twojego dobra
Aktualizacja: 2026-02-08T08:30:00+01:00
8:15
Ostatni egzamin ludzkości. Boty padają na nim jak muchy
Aktualizacja: 2026-02-08T08:15:00+01:00
8:00
Dzieci spłodzone w kosmosie? "To będzie koszmar"
Aktualizacja: 2026-02-08T08:00:00+01:00
7:20
Microsoft od początku wiedział, że Surface to porażka. "Katastrofa na własne życzenie"
Aktualizacja: 2026-02-08T07:20:00+01:00
7:10
Takiego kosmosu jeszcze bogacze nam nie zabrali. Wystarczyło spojrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-02-08T07:10:00+01:00
7:00
Apple był z tyłu, a teraz jest na czele. Bo wszyscy zawracają
Aktualizacja: 2026-02-08T07:00:00+01:00
16:50
Telefon Trumpa istnieje. To dostaną klienci
Aktualizacja: 2026-02-07T16:50:00+01:00
16:40
Kraków ma nowego robota. Wjedzie prosto w płomienie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:40:00+01:00
16:30
Nowość w Windowsie. Wywieziesz drukarkę do PSZOK-u
Aktualizacja: 2026-02-07T16:30:00+01:00
16:20
Ogromne zmiany w Game Pass. Nie, nie podwyżki
Aktualizacja: 2026-02-07T16:20:00+01:00
16:10
Europa króciutko z TikTokiem. Robimy to lepiej niż Amerykanie
Aktualizacja: 2026-02-07T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z kapitalną nowością. Będzie więcej... czytania
Aktualizacja: 2026-02-07T16:00:00+01:00
12:50
Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza
Aktualizacja: 2026-02-07T12:50:29+01:00
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA