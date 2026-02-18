Lotnisko w Krakowie czeka na decyzję, a urząd śpi. Zapomnieli o prostej formalności

Ładowanie...

Kluczowa decyzja środowiskowa związana z budową nowego pasa startowego miała zapaść 18 lutego. Portal Rynek Lotniczy ujawnił jednak, że werdykt poznamy później. Wszystko przez to, że magistrat nie opublikował w terminie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Według przepisów "organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań".

REKLAMA

Urząd Miasta Krakowa zaspał i teraz cała procedura się wydłuży

Radio Kraków potwierdza, że komunikat "pojawił się o ok. 3 tygodnie później, niż powinien".

- Trwa to długo, ale wszystko jest już na ostatniej prostej – zapewnił w rozmowie z rozgłośnią wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Jestem przekonany, że już niebawem ten spektakl, któremu nie są winne ani obecny rząd, ani obecne władze miasta i lotniska zakończy się sukcesem – dodał.

Jak pisaliśmy na Spider's Web, główną przeszkodą w rozwoju lotniska jest budowa nowej drogi startowej, która ma zastąpić wysłużony pas o długości 2550 metrów. Proces inwestycyjny ciągnie się od lat, a port nie może uzyskać niezbędnej decyzji środowiskowej ze względu na protesty okolicznych mieszkańców Balic, Szczyglic i Rząski.

W przypadku niepowodzenia w uzyskaniu pozwoleń, władze lotniska przygotowują opcję atomową – generalny remont i przebudowę obecnej drogi startowej. Oznaczałoby to jednak trzymiesięczne zamknięcie krakowskiego lotniska.

Krakowskie lotnisko czeka na decyzję już bardzo długo, więc do opóźnień wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. Z drugiej strony, to właśnie przez wcześniejsze przesunięcia każdy powinien być świadomy, jak ważna jest to kwestia i dlatego całość musi być zapięta na ostatni guzik. Wyłożono się na prostej drodze i z kuriozalnego powodu na decyzję znowu trzeba czekać dodatkowy miesiąc. Niby niewiele, ale aż ciśnie się pytanie: ile można?!

To czekanie jest zmorą krakowskiego lotniska: jak nie na urzędników, to na odpowiednie warunki pogodowe. Tyle dobrego, że niedawno port mógł rozpocząć proces wdrażania systemu ILS kategorii II, co pozwoli znacząco ograniczyć liczbę odwoływanych i przekierowywanych lotów w czasie mgieł.

REKLAMA

Choć oczywiście na system ILS drugiej kategorii rzecz jasna trzeba będzie… poczekać. Według zapowiedzi proces wdrażania zakończy się w pierwszym kwartale 2027 r. Kto jak kto, ale w Krakowie na pewno wiedzą, co to znaczy być cierpliwym.

REKLAMA

Adam Bednarek 18.02.2026 12:07

Ładowanie...