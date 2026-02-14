Mam spory problem z GPS w iPhonie. Też to widzicie?

Ładowanie...

GPS jest jednym z najważniejszych podzespołów we współczesnych smartfonach. Masa aplikacji mobilnych z niego korzysta - od tych do zamawiania przejazdów i jedzenia, aż po gry pokroju Pokemon GO. Jeśli raportowanie lokalizacji działa niepoprawnie, to zaczyna się robić spory problem.

Nowy problem z GPS w iPhonie

Przez lata na działanie GPS w iPhonie nie miałem prawa narzekać. Wszystko śmigało tak, jak powinno. Niestety kilka miesięcy temu coś poszło mocno nie tak i zbiegło się to w czasie z premierą nowych iPhone’ów oraz aktualizacją systemów operacyjnych Apple’a do wersji iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 i watchOS 26.

Mój problem z GPS w iPhonie objawia się tym, że jeśli siedzę w domu, to urządzenie raportuje moją lokalizację w budynku obok. Można byłoby to zrzucić na karb niedokładności tej technologii ze względu na zakłócenia, ale… jeszcze kilka miesięcy tego błędu nie było, a moja lokalizacja była wykrywana poprawnie.

W praktyce za każdym razem, gdy zamawiam kurs Boltem lub Uberem, wyznaczam trasę w JakDojadę lub w Mapach Google lub robię cokolwiek innego na telefonie, co korzysta z aktualnej lokalizacji, muszę wprowadzać ręczną korektę. Nie mam też dostępu do Poke Stopa w Pokemon GO, póki nie wyjdę na balkon.

No i taki sam błąd widzę na wszystkich innych sprzętach Apple’a.

Zorientowałem się, że coś jest nie tak, we wrześniu ubiegłego roku. Podejrzewałem przez chwilę, że do nowego iPhone’a mógł trafić inny moduł GPS niż poprzednio, ale to nie to. Podobny problem z lokalizacją mają teraz również starsze modele, iPady, zegarki Apple Watch itd.

Trudno zrzucić to na karb naturalnego tudzież intencjonalnego zakłócania GPS, bo problem mam od miesięcy - więc albo coś się zmieniło w sofcie satelitów akurat we wrześniu ubiegłego roku, albo to Apple coś pozmieniał u siebie w ostatnich dużych aktualizacjach. Faktem jest zaś, iż iPhone mnie teraz niemożebnie wkurza.

Sprawdzaliście ostatnio u siebie, czy lokalizacja w iPhonie raportowana jest poprawnie? Jeśli podobnego problemu nie macie, to… szczerze zazdroszczę! A jeśli macie podobny problem, co ja, to nie pozostaje nam chyba nic innego, jak czekać, aż kolejna aktualizacja GPS odetka i zacznie działać tak, jak wcześniej…

Niestety takowej jak na razie nie widać, a po wgraniu najnowszego iOS 26.3 na mojego iPhone’a nadal wirtualnie wedle oprogramowania przebywam, podobnie jak przez ostatnie miesiące, w bloku sąsiadów. Szalenie frustrujące.

Piotr Grabiec 14.02.2026 09:10

