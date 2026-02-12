Największa nowość iOS 26.3? Szybciej uciekniesz na Androida

Ładowanie...

Apple właśnie udostępnił iOS 26.3. Najnowsza wersja systemu operacyjnego iPhone'ów nie zawiera zbyt wielu znaczących nowości - poza jedną. Największa zmiana w aktualizacji ułatwia przeniesienie danych z iPhone’a na smartfon z Androidem, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Największa nowość z iOS 26.3. Transfer z iPhone’a na Androida bez aplikacji

W iOS 26.3 dodano opcję "Przenieś na urządzenie Android", dostępną w ustawieniach telefonu. Pozwala ona rozpocząć przenoszenie danych już na etapie konfiguracji nowego urządzenia lub później, bez pobierania aplikacji od Apple'a czy Google'a.

Galeria: 2 zdjęcia "Przenieś na urządzenie Android" w iOS 26.3 1 / 2

Po jej dotknięciu użytkownik jest proszony o położenie iPhone’a obok telefonu z Androidem, zeskanowanie kodu QR i wprowadzenie danych sesji. Następnie może wybrać, które informacje chce przenieść. Obsługiwane są m.in.:

zdjęcia (w tym Live Photos),

wiadomości,

notatki,

aplikacje,

hasła,

numer telefonu i kontakty.

Nie wszystko jednak da się skopiować. Narzędzie nie obsługuje danych zdrowotnych, sparowanych urządzeń Bluetooth ani tzw. chronionych elementów.

W grudniu Komisja Europejska wskazywała, że nowe rozwiązanie jest przykładem wpływu przepisów o interoperacyjności wynikających z unijnego aktu o rynkach cyfrowych (DMA). Regulacje mają ograniczać uzależnianie użytkowników od jednego ekosystemu i ułatwiać zmianę platformy. Choć wymóg dotyczy Unii Europejskiej, Apple i Google zdecydowały się wdrożyć funkcję globalnie.

Inne drobne zmiany w iOS 26.3

iOS 26.3 wprowadził do iPhone'ów opcję ograniczenia precyzyjnego śledzenia lokalizacji przez operatorów, dostępną na razie tylko u wybranych dostawców i wyłącznie na urządzeniach z modemami C1 lub C1X.

Ponadto w wersji beta systemu iOS 26.3 Apple wprowadził zmiany dotyczące urządzeń noszonych innych producentów, które będą dostępne wyłącznie w Europie. Urządzenia takie jak słuchawki i smartwatche nieprodukowane przez Apple'a będą mogły korzystać z niektórych funkcji dostępnych obecnie w słuchawkach AirPods i zegarkach Apple Watch. Jednak nie trafiły one jeszcze do stabilnego wydania systemu.

Malwina Kuśmierek 12.02.2026 10:25

