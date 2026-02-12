Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę

Nowa Siri nie pojawi się w iOS 26.4. Wewnętrzne testy wykazały liczne błędy, które zmuszają Apple'a do zmiany planów. Obecne problemy mogą sprawić, że Siri zobaczymy dopiero w iOS 27.

Malwina Kuśmierek
Siri dalej niegotowa. Apple ma kłopoty
REKLAMA

Około dwa tygodnie temu do mediów trafiła informacja, że nowa, zapowiadana od 2024 Siri trafi do użytkowników w marcu lub kwietniu - wraz z premierą iOS 26.4. Tę datę, tak jak wszystkie poprzednie, możemy wrzucić do kosza.

REKLAMA

Ponowne opóźnienie w długiej i coraz bardziej frustrującej historii rozwoju nowej Siri

Według najnowszych informacji przekazanych przez Marka Gurmana z Bloomberga, Apple po raz kolejny napotyka poważne problemy podczas testów nowej wersji swojego asystenta głosowego. W efekcie firma rozważa rozłożenie zapowiadanych funkcji na kilka kolejnych aktualizacji systemu, a część z nich może trafić do użytkowników dopiero wraz z iOS 26.5 w maju albo nawet dopiero we wrześniu, przy okazji iOS 27.

Apple zaprezentował pierwsze wizje gruntownie przebudowanego asystenta w czerwcu 2024 roku, obiecując system, który będzie rozumiał kontekst, korzystał z danych osobistych użytkownika (za jego zgodą) oraz umożliwiał precyzyjne sterowanie aplikacjami za pomocą głosu. Wszystkie te funkcje miały pojawić się na początku 2025 roku. Już wiosną ubiegłego roku termin przesunięto na 2026, a wewnętrznie jako docelową datę ustalono marzec i iOS 26.4.

Teraz okazuje się, że i ten harmonogram był zbyt optymistyczny. Testy wykazały m.in. problemy z poprawnym rozumieniem zapytań, długim czasem odpowiedzi oraz niską dokładnością. Dodatkowo zgłaszane są błędy powodujące przerywanie użytkownikowi w trakcie mówienia oraz trudności z obsługą bardziej złożonych poleceń.

Szczególnie zagrożona jest funkcja umożliwiająca Siri dostęp do danych osobistych, takich jak wiadomości czy pliki. To właśnie ona miała pozwalać na zadawanie pytań w stylu: "znajdź podcast, który wysłał mi wczoraj znajomy, i odtwórz go". W wewnętrznych wersjach iOS 26.5 istnieje już przełącznik w ustawieniach, który włącza "podgląd" tej funkcji, co sugeruje, że Apple rozważa udostępnienie jej w formie oznaczonej jako niekompletna lub eksperymentalna.

Opóźnienia dotyczą także zaawansowanych poleceń głosowych do obsługi aplikacji, opartych na tzw. app intents. W teorii użytkownik mógłby jednym poleceniem znaleźć zdjęcie, edytować je i wysłać do kontaktu. W praktyce - jak twierdzą testerzy z którymi rozmawiał Gurman - funkcje te działają niestabilnie.

Ciekawym problemem jest również to, że nowa Siri czasami zamiast korzystać z własnych modeli Apple'a odwołuje się do integracji z OpenAI i ChatGPT, nawet gdy powinna obsłużyć zapytanie lokalnie. Ta kwestia przyprawia o ból głowy kilka działów, bo podważa narrację firmy o pełnej kontroli nad nową architekturą asystenta.

Siri jest najeżona błędami, a Apple eksperymentuje z nowymi funkcjami

Ta architektura, wewnętrznie nazwana Linwood, bazuje na platformie dużych modeli językowych Apple Foundations Models i - według Gurmana - częściowo wykorzystuje rozwiązania zespołu Google Gemini. Jednocześnie Apple testuje dodatkowe, nieogłoszone jeszcze publicznie funkcje, takie jak narzędzie do wyszukiwania informacji w sieci w stylu Perplexity oraz generowanie obrazów znane z aplikacji Image Playground.

W dłuższej perspektywie firma pracuje nad jeszcze większą zmianą: chatbotową wersją Siri, która ma zadebiutować wraz z iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. Projekt o kryptonimie "Campo" ma uczynić z asystenta centralny interfejs do obsługi systemu i aplikacji, zbliżony do tego, czego użytkownicy oczekują po narzędziach w stylu ChatGPT.

Podczas niedawnego spotkania z pracownikami Tim Cook zapowiedział inwestycje w nowe układy scalone do centrów danych, które mają wzmocnić możliwości AI Apple'a. Z kolei szef działu inżynierii oprogramowania Craig Federighi podkreślił, że kluczowym ograniczeniem pozostaje prywatność i fakt, że Apple nie chce przetwarzać wrażliwych danych użytkowników w sposób typowy dla konkurencji.

Na razie jednak dla użytkowników najważniejsza informacja jest prosta: nowa Siri ponownie pozostaje bez konkretnej daty premiery. I nic nie wskazuje na to, by Apple dowiózł aktualizację na wiosnę.

To chciałbyś wiedzieć o mitycznej, nowej Siri:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.02.2026 08:39
Tagi: AppleiOSiPhoneSiriSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:39
Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę
Aktualizacja: 2026-02-12T08:39:39+01:00
7:53
Umrzesz, ale twój Facebook nie. Meta ma patent na nieśmiertelność
Aktualizacja: 2026-02-12T07:53:31+01:00
7:00
Yakuza Kiwami 3 frustruje starych fanów, a ja jestem zachwycony - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-12T07:00:51+01:00
6:20
Pokazali wiatraki antydronowe. Ktoś tu ma dużą fantazję
Aktualizacja: 2026-02-12T06:20:00+01:00
6:15
Kometa miała być martwa, a nie jest. "Niepokojące ślady"
Aktualizacja: 2026-02-12T06:15:00+01:00
6:10
Wspólna produkcja amunicji 155 mm nabiera tempa. Polska i USA dogadane
Aktualizacja: 2026-02-12T06:10:00+01:00
6:06
Zmodyfikowali mózgi gołębi. Tworzą śmiercionośne, żywe drony
Aktualizacja: 2026-02-12T06:06:00+01:00
6:00
Ten jeden detal to wstyd. Poza tym realme 16 Pro i 16 Pro+ zachwycają
Aktualizacja: 2026-02-12T06:00:00+01:00
21:20
Intel puści cię z torbami. Nie wypłacisz się za prąd
Aktualizacja: 2026-02-11T21:20:00+01:00
20:10
Kupiłeś AirTaga 2? Musisz go dobrze ustawić, inaczej pożałujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T20:10:00+01:00
19:04
Polak wydał 70 mln dolarów na domenę. "O tym adresie marzą giganci"
Aktualizacja: 2026-02-11T19:04:20+01:00
18:08
PKP szykuje kolejowy szturm na Berlin. I bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-02-11T18:08:41+01:00
17:59
Cena iPhone 18 Pro nie spowoduje zawału. Wreszcie dobre wiadomości
Aktualizacja: 2026-02-11T17:59:07+01:00
17:26
Zamiast odkurzaczy zrobili... psa. Natychmiastowy hit
Aktualizacja: 2026-02-11T17:26:10+01:00
17:04
Allegro ułatwia kupowanie części do samochodu. Kapitalne rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-02-11T17:04:33+01:00
16:57
Coś wysyła sygnały z serca Drogi Mlecznej. Szukali tego latami
Aktualizacja: 2026-02-11T16:57:33+01:00
16:38
Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-02-11T16:38:15+01:00
16:16
Możesz wyrzucić podkaszarkę. Nowe roboty ogarną i to
Aktualizacja: 2026-02-11T16:16:52+01:00
15:50
Android 17 lada moment. Wiemy, kiedy zainstalujesz
Aktualizacja: 2026-02-11T15:50:03+01:00
15:26
System kaucyjny zrobił z nas śmieciarzy. Ale to powód do dumy
Aktualizacja: 2026-02-11T15:26:58+01:00
14:50
Galaxy S26 kupisz taniej. Samsung ogłosił warunki
Aktualizacja: 2026-02-11T14:50:21+01:00
14:39
Zrobili robota z pralką. Twoje szyby podziękują
Aktualizacja: 2026-02-11T14:39:24+01:00
14:32
Kupisz bilet na wakacje zimą. PKP Intercity w końcu to zrobiło
Aktualizacja: 2026-02-11T14:32:52+01:00
13:50
Biedronka ma do nas nową prośbę. Posłuży się kasą samoobsługową
Aktualizacja: 2026-02-11T13:50:57+01:00
12:56
Euronet drastycznie tnie limit wypłat BLIK. To jakiś absurd
Aktualizacja: 2026-02-11T12:56:46+01:00
12:24
Koniec dyktatu Ameryki, Visa i Mastercard. Europa buduje cyfrową odpowiedź
Aktualizacja: 2026-02-11T12:24:59+01:00
11:32
Polacy zrobili to w kosmosie jako pierwsi. "Cyberpunk na orbicie"
Aktualizacja: 2026-02-11T11:32:41+01:00
11:01
Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens
Aktualizacja: 2026-02-11T11:01:17+01:00
10:04
WiFi w końcu w samolotach LOT. Pasażerowie skorzystają lada moment
Aktualizacja: 2026-02-11T10:04:43+01:00
9:09
Nadciąga kometa jaśniejsza od Księżyca. Mamy szansę na pokaz stulecia
Aktualizacja: 2026-02-11T09:09:14+01:00
8:37
iPhone w co czwartej kieszeni. Apple wygrywa jedną ważną cechą
Aktualizacja: 2026-02-11T08:37:34+01:00
7:44
Mamy datę premiery Galaxy S26. Na jedną rzecz czekam szczególnie
Aktualizacja: 2026-02-11T07:44:24+01:00
6:45
Microsoft kaja się i chce naprawić Windowsa. Gigant wyznał wstydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-02-11T06:45:00+01:00
6:34
HIMERA trafiła z frontu w Ukrainie do USA. To przełom, NATO zachwycone
Aktualizacja: 2026-02-11T06:34:00+01:00
6:12
Odkryli najgłośniejszy kosmiczny gong w historii. Einstein miał rację
Aktualizacja: 2026-02-11T06:12:00+01:00
6:01
Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Ależ wieje hipokryzją
Aktualizacja: 2026-02-11T06:01:00+01:00
5:23
Zajrzeli w oko tornada na superkomputerze. Kompletnie zaskoczył ich wynik
Aktualizacja: 2026-02-11T05:23:00+01:00
21:19
Windows 11 po cichu rozładowywał masę laptopów. Ile jeszcze tych wtop
Aktualizacja: 2026-02-10T21:19:05+01:00
21:11
Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Aktualizacja: 2026-02-10T21:11:24+01:00
19:55
AirTag 2 kontra AirTag. Kupiłem nową wersję i wiem: nie opłaca się cebulić
Aktualizacja: 2026-02-10T19:55:49+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA