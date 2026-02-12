Nowa Siri rozsypała się w testach. Niech ktoś zatrzyma tę farsę

Ładowanie...

Około dwa tygodnie temu do mediów trafiła informacja, że nowa, zapowiadana od 2024 Siri trafi do użytkowników w marcu lub kwietniu - wraz z premierą iOS 26.4. Tę datę, tak jak wszystkie poprzednie, możemy wrzucić do kosza.

Ponowne opóźnienie w długiej i coraz bardziej frustrującej historii rozwoju nowej Siri

Według najnowszych informacji przekazanych przez Marka Gurmana z Bloomberga, Apple po raz kolejny napotyka poważne problemy podczas testów nowej wersji swojego asystenta głosowego. W efekcie firma rozważa rozłożenie zapowiadanych funkcji na kilka kolejnych aktualizacji systemu, a część z nich może trafić do użytkowników dopiero wraz z iOS 26.5 w maju albo nawet dopiero we wrześniu, przy okazji iOS 27.

Apple zaprezentował pierwsze wizje gruntownie przebudowanego asystenta w czerwcu 2024 roku, obiecując system, który będzie rozumiał kontekst, korzystał z danych osobistych użytkownika (za jego zgodą) oraz umożliwiał precyzyjne sterowanie aplikacjami za pomocą głosu. Wszystkie te funkcje miały pojawić się na początku 2025 roku. Już wiosną ubiegłego roku termin przesunięto na 2026, a wewnętrznie jako docelową datę ustalono marzec i iOS 26.4.

Teraz okazuje się, że i ten harmonogram był zbyt optymistyczny. Testy wykazały m.in. problemy z poprawnym rozumieniem zapytań, długim czasem odpowiedzi oraz niską dokładnością. Dodatkowo zgłaszane są błędy powodujące przerywanie użytkownikowi w trakcie mówienia oraz trudności z obsługą bardziej złożonych poleceń.

Szczególnie zagrożona jest funkcja umożliwiająca Siri dostęp do danych osobistych, takich jak wiadomości czy pliki. To właśnie ona miała pozwalać na zadawanie pytań w stylu: "znajdź podcast, który wysłał mi wczoraj znajomy, i odtwórz go". W wewnętrznych wersjach iOS 26.5 istnieje już przełącznik w ustawieniach, który włącza "podgląd" tej funkcji, co sugeruje, że Apple rozważa udostępnienie jej w formie oznaczonej jako niekompletna lub eksperymentalna.

Opóźnienia dotyczą także zaawansowanych poleceń głosowych do obsługi aplikacji, opartych na tzw. app intents. W teorii użytkownik mógłby jednym poleceniem znaleźć zdjęcie, edytować je i wysłać do kontaktu. W praktyce - jak twierdzą testerzy z którymi rozmawiał Gurman - funkcje te działają niestabilnie.

Ciekawym problemem jest również to, że nowa Siri czasami zamiast korzystać z własnych modeli Apple'a odwołuje się do integracji z OpenAI i ChatGPT, nawet gdy powinna obsłużyć zapytanie lokalnie. Ta kwestia przyprawia o ból głowy kilka działów, bo podważa narrację firmy o pełnej kontroli nad nową architekturą asystenta.

Siri jest najeżona błędami, a Apple eksperymentuje z nowymi funkcjami

Ta architektura, wewnętrznie nazwana Linwood, bazuje na platformie dużych modeli językowych Apple Foundations Models i - według Gurmana - częściowo wykorzystuje rozwiązania zespołu Google Gemini. Jednocześnie Apple testuje dodatkowe, nieogłoszone jeszcze publicznie funkcje, takie jak narzędzie do wyszukiwania informacji w sieci w stylu Perplexity oraz generowanie obrazów znane z aplikacji Image Playground.

W dłuższej perspektywie firma pracuje nad jeszcze większą zmianą: chatbotową wersją Siri, która ma zadebiutować wraz z iOS 27, iPadOS 27 i macOS 27. Projekt o kryptonimie "Campo" ma uczynić z asystenta centralny interfejs do obsługi systemu i aplikacji, zbliżony do tego, czego użytkownicy oczekują po narzędziach w stylu ChatGPT.

Podczas niedawnego spotkania z pracownikami Tim Cook zapowiedział inwestycje w nowe układy scalone do centrów danych, które mają wzmocnić możliwości AI Apple'a. Z kolei szef działu inżynierii oprogramowania Craig Federighi podkreślił, że kluczowym ograniczeniem pozostaje prywatność i fakt, że Apple nie chce przetwarzać wrażliwych danych użytkowników w sposób typowy dla konkurencji.

Na razie jednak dla użytkowników najważniejsza informacja jest prosta: nowa Siri ponownie pozostaje bez konkretnej daty premiery. I nic nie wskazuje na to, by Apple dowiózł aktualizację na wiosnę.

Malwina Kuśmierek 12.02.2026 08:39

