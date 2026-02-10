Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników

Sony ma plan na utrzymanie cen konsol. Drogi RAM oraz pamięć SSD zostaną zrekompensowane kieszeniami obecnych posiadaczy PS5.

Albert Żurek
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
REKLAMA

W ostatnich miesiącach ceny pamięci wystrzeliły do horrendalnych poziomów. Moduły DDR5 32 GB, które wcześniej można było kupić za mniej niż 400 zł, dziś kosztują 2000 zł. Nośniki SSD natomiast kosztują dwa razy więcej. Producenci elektroniki odczuwają wzrosty cen komponentów, lecz starają się zamrażać detaliczne ceny i nie przenosić podwyżek na klientów.

REKLAMA

PS5 nie podrożeje. Abonamenty dla graczy w górę

Sony jest znane ze swojej taktyki - firma sprzedaje podstawowe konsole PS5 z lekką stratą lub na granicy opłacalności. Aby utrzymać ceny na atrakcyjnym dla klienta poziomie, nie nakłada ogromnych marż na większość sprzedawanych urządzeń. Wyjątek stanowi PS5 Pro, która jest nieco bardziej zaawansowana i zapewnia lepszą wydajność.

Dzięki takiemu podejściu gracze mogą kupić konsolę w naprawdę korzystnych cenach. PS5 w wersji cyfrowej bez napędu można kupić za ok. 2000 zł. W tej cenie nie znajdziemy lepszego sprzętu do gier. Prawdziwy zarobek leży gdzie indziej: na grach i abonamentach PS Plus. Z nowego raportu wynika, że nawet w obliczu wysokich cen pamięci DRAM i NAND, firma nie zmieni polityki dotyczącej konsol. 

Na niedawnej konferencji dyrektor finansowy Sony stwierdził, że korporacja zabezpieczyła dostawy pamięci wymagane do produkcji PS5 w całym 2026 r. Sony ma pozostawić cenę PS5 na dotychczasowym poziomie nawet pomimo wzrastających cen komponentów wymaganych do wytworzenia jednego egzemplarza.

Pracownik Sony Lin Tao miał zasugerować, że zamiast podwyższać ceny konsoli, producent przerzuci koszty na subskrypcje takie jak PlayStation Plus. Tym sposobem firma uderzy w obecnych posiadaczy PS5 i rozłoży podwyższone ceny na większą bazę użytkowników. Poziom wejścia w świat PlayStation pozostaje zatem ten sam, lecz utrzymanie się w nim będzie droższe.

Rozwiązanie jest o tyle kompleksowe, że ceny subskrypcji można dostosować do poszczególnych rynków. Podwyższenie abonamentów nawet o kilka złotych znacząco wypłynie na przychody firmy. Większość graczy będzie w stanie przełknąć kilkuprocentowe wzrosty ceny abonamentu, szczególnie że PS Plus jest wymagane do grania w trybach wieloosobowych. 

Czytaj też:

Decyzja będzie dotyczyć też nowych nabywców PS5 

Jeśli Sony faktycznie zdecyduje się na podwyższenie cen abonamentów PS Plus, zmiana będzie dotyczyć też nowych nabywców PlayStation 5. Dla takich klientów rozwiązanie wygląda korzystnie - zamiast dodatkowych kilkuset złotych będzie trzeba zapłacić trochę więcej za abonament każdego miesiąca. 

REKLAMA

Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od lokalnych sklepów i sezonowych okazji. Dziś w większości sklepów zwykła PS5 w wersji Slim z dyskiem 825 GB jest dostępna za 2199 zł, a jeszcze niedawno w ramach Black Friday wyższy wariant 1 TB można było nabyć poniżej 1800-1900 zł. Pod koniec 2026 r. szykuje się premiera GTA 6, która również powinna stanowić znaczący motor napędowy sprzedaży konsoli.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
10.02.2026 18:45
Tagi: PlayStationPS5Sony
Najnowsze
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
16:37
Rząd rozdaje za darmo czujniki dymu. Strażacy zapukają do drzwi
Aktualizacja: 2026-02-09T16:37:04+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA