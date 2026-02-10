Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników

Ładowanie...

W ostatnich miesiącach ceny pamięci wystrzeliły do horrendalnych poziomów. Moduły DDR5 32 GB, które wcześniej można było kupić za mniej niż 400 zł, dziś kosztują 2000 zł. Nośniki SSD natomiast kosztują dwa razy więcej. Producenci elektroniki odczuwają wzrosty cen komponentów, lecz starają się zamrażać detaliczne ceny i nie przenosić podwyżek na klientów.

PS5 nie podrożeje. Abonamenty dla graczy w górę

Sony jest znane ze swojej taktyki - firma sprzedaje podstawowe konsole PS5 z lekką stratą lub na granicy opłacalności. Aby utrzymać ceny na atrakcyjnym dla klienta poziomie, nie nakłada ogromnych marż na większość sprzedawanych urządzeń. Wyjątek stanowi PS5 Pro, która jest nieco bardziej zaawansowana i zapewnia lepszą wydajność.

Dzięki takiemu podejściu gracze mogą kupić konsolę w naprawdę korzystnych cenach. PS5 w wersji cyfrowej bez napędu można kupić za ok. 2000 zł. W tej cenie nie znajdziemy lepszego sprzętu do gier. Prawdziwy zarobek leży gdzie indziej: na grach i abonamentach PS Plus. Z nowego raportu wynika, że nawet w obliczu wysokich cen pamięci DRAM i NAND, firma nie zmieni polityki dotyczącej konsol.

Na niedawnej konferencji dyrektor finansowy Sony stwierdził, że korporacja zabezpieczyła dostawy pamięci wymagane do produkcji PS5 w całym 2026 r. Sony ma pozostawić cenę PS5 na dotychczasowym poziomie nawet pomimo wzrastających cen komponentów wymaganych do wytworzenia jednego egzemplarza.

Pracownik Sony Lin Tao miał zasugerować, że zamiast podwyższać ceny konsoli, producent przerzuci koszty na subskrypcje takie jak PlayStation Plus. Tym sposobem firma uderzy w obecnych posiadaczy PS5 i rozłoży podwyższone ceny na większą bazę użytkowników. Poziom wejścia w świat PlayStation pozostaje zatem ten sam, lecz utrzymanie się w nim będzie droższe.

Rozwiązanie jest o tyle kompleksowe, że ceny subskrypcji można dostosować do poszczególnych rynków. Podwyższenie abonamentów nawet o kilka złotych znacząco wypłynie na przychody firmy. Większość graczy będzie w stanie przełknąć kilkuprocentowe wzrosty ceny abonamentu, szczególnie że PS Plus jest wymagane do grania w trybach wieloosobowych.

Decyzja będzie dotyczyć też nowych nabywców PS5

Jeśli Sony faktycznie zdecyduje się na podwyższenie cen abonamentów PS Plus, zmiana będzie dotyczyć też nowych nabywców PlayStation 5. Dla takich klientów rozwiązanie wygląda korzystnie - zamiast dodatkowych kilkuset złotych będzie trzeba zapłacić trochę więcej za abonament każdego miesiąca.

Pamiętajmy jednak, że wiele zależy od lokalnych sklepów i sezonowych okazji. Dziś w większości sklepów zwykła PS5 w wersji Slim z dyskiem 825 GB jest dostępna za 2199 zł, a jeszcze niedawno w ramach Black Friday wyższy wariant 1 TB można było nabyć poniżej 1800-1900 zł. Pod koniec 2026 r. szykuje się premiera GTA 6, która również powinna stanowić znaczący motor napędowy sprzedaży konsoli.

Albert Żurek 10.02.2026 18:45

