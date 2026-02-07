Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza

Ładowanie...

Sony od kilku lat konsekwentnie poszerza swoje portfolio o platformy inne niż PlayStation - i wygląda na to, że ta decyzja była jedną z najlepszych biznesowych decyzji w historii firmy. Z analizy raportów finansowych przeprowadzonej przez Dereka Stricklanda z TweakTown wynika, że od roku fiskalnego 2022 do końca 2025 r. Sony wygenerowało co najmniej 2,37 mld dol. przychodu ze sprzedaży gier first‑party oraz powiązanych treści na PC i Xboxie.

Other Software, czyli złota żyła

W 2022 r. Sony wprowadziło do raportów finansowych nową kategorię: Other Software. Kryje się pod nią wszystko, co firma sprzedaje poza własnym ekosystemem PlayStation - przede wszystkim gry first‑party na PC (głównie Steam), ale też wybrane tytuły live service na Xboksie.

To właśnie ta kategoria, liczona od Q1 FY2022 do Q3 FY2025, dała wspomniane 2,37 mld dol. I to przy relatywnie niewielkiej liczbie premier - bo Sony nie zasypuje rynku dziesiątkami portów, tylko starannie dobiera tytuły, które mają sens biznesowy.

Ostatni kwartał świąteczny 2025 r. był dla Sony najlepszym w historii segmentu Game & Network Services. Firma odnotowała rekordowe przychody i rekordowy zysk operacyjny, mimo że sprzedaż samej konsoli PS5 zaczęła naturalnie hamować - sprzęt wszedł już w późną fazę cyklu życia.

Kilka kluczowych liczb:

132 mln aktywnych kont PlayStation w grudniu 2025 - najwyższy wynik w historii,

ponad 92 mln sprzedanych PS5,

dynamiczny wzrost przychodów z usług i oprogramowania, które kompensują spadek sprzedaży hardware’u.

To właśnie software - w tym software multiplatformowy - staje się dziś głównym motorem wzrostu.

PlayStation na Steamie sprzedaje się jak szalone

Według danych Alinea Analytics pięć najlepiej sprzedających się gier PlayStation na Steam wygenerowało łącznie:

ponad 43 mln sprzedanych egzemplarzy,

ok. 1,5 mld dolarów przychodu brutto,

ok. 1,2 mld dolarów przychodu netto dla Sony po odliczeniu prowizji Valve.

Jeszcze w 2020 r. Sony traktowało PC jako ciekawostkę. Dziś to pełnoprawna platforma, na którą trafiają niemal wszystkie największe hity PlayStation Studios - i to coraz szybciej.

Przykłady:

God of War Ragnarök - port po niecałych 24 miesiącach,

Spider-Man 2 - port po ok. 15 miesiącach,

Horizon Forbidden West - port po 18 miesiącach.

A niedawno Sony zapowiedziało Horizon Hunters Gathering, które zadebiutuje jednocześnie na PS5 i PC. To pierwszy tak duży tytuł PlayStation Studios z premierą day‑one poza PlayStation.

Jeśli gra odniesie sukces, trudno sobie wyobrazić, by Sony nie powtórzyło tego modelu.

Xbox? Tylko tam, gdzie to się opłaca

Xbox nie jest dla Sony platformą strategiczną - jest platformą użytkową. Trafiają tam wyłącznie gry live service, które potrzebują jak największej bazy graczy.

Najważniejszy przykład: Helldivers 2 na Xbox Series X|S (premiera w 2025 r.). Decyzja była czysto biznesowa - gra oparta na mikrotransakcjach i cross‑playu zarabia tym więcej, im więcej osób w nią gra. Sony nie zamierza jednak wypuszczać na Xboxa swoich sztandarowych tytułów singleplayer. Te serie pozostają zarezerwowane dla PlayStation i PC.

Warto dodać, że MLB The Show trafia na Xboxa od 2021 r., ale wynika to z wymogów licencyjnych MLB, a nie z dobrej woli Sony. Gry PlayStation przestają być exclusive’ami - ale to jeszcze nie oznacza, że trafią na wszystkie możliwe platformy sprzętowe.

Maciej Gajewski 07.02.2026 12:50

