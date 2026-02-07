REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Takie gry to już przeszłość. Rekordowy wynik potwierdza

Sony zarobiło już ponad 2,3 mld dol. na grach first‑party poza PlayStation. PC stało się dla firmy drugim domem.

Maciej Gajewski
gry na wyłączność PlayStation
REKLAMA

Sony od kilku lat konsekwentnie poszerza swoje portfolio o platformy inne niż PlayStation - i wygląda na to, że ta decyzja była jedną z najlepszych biznesowych decyzji w historii firmy. Z analizy raportów finansowych przeprowadzonej przez Dereka Stricklanda z TweakTown wynika, że od roku fiskalnego 2022 do końca 2025 r. Sony wygenerowało co najmniej 2,37 mld dol. przychodu ze sprzedaży gier first‑party oraz powiązanych treści na PC i Xboxie.

REKLAMA

Other Software, czyli złota żyła

W 2022 r. Sony wprowadziło do raportów finansowych nową kategorię: Other Software. Kryje się pod nią wszystko, co firma sprzedaje poza własnym ekosystemem PlayStation - przede wszystkim gry first‑party na PC (głównie Steam), ale też wybrane tytuły live service na Xboksie.

To właśnie ta kategoria, liczona od Q1 FY2022 do Q3 FY2025, dała wspomniane 2,37 mld dol. I to przy relatywnie niewielkiej liczbie premier - bo Sony nie zasypuje rynku dziesiątkami portów, tylko starannie dobiera tytuły, które mają sens biznesowy.

Czytaj też:

Rekordowe wyniki PlayStation. PS5 zwalnia, ale biznes rośnie

Ostatni kwartał świąteczny 2025 r. był dla Sony najlepszym w historii segmentu Game & Network Services. Firma odnotowała rekordowe przychody i rekordowy zysk operacyjny, mimo że sprzedaż samej konsoli PS5 zaczęła naturalnie hamować - sprzęt wszedł już w późną fazę cyklu życia.

Kilka kluczowych liczb:

  • 132 mln aktywnych kont PlayStation w grudniu 2025 - najwyższy wynik w historii,
  • ponad 92 mln sprzedanych PS5,
  • dynamiczny wzrost przychodów z usług i oprogramowania, które kompensują spadek sprzedaży hardware’u.

To właśnie software - w tym software multiplatformowy - staje się dziś głównym motorem wzrostu.

PlayStation na Steamie sprzedaje się jak szalone

Według danych Alinea Analytics pięć najlepiej sprzedających się gier PlayStation na Steam wygenerowało łącznie:

  • ponad 43 mln sprzedanych egzemplarzy, 
  • ok. 1,5 mld dolarów przychodu brutto, 
  • ok. 1,2 mld dolarów przychodu netto dla Sony po odliczeniu prowizji Valve.

Jeszcze w 2020 r. Sony traktowało PC jako ciekawostkę. Dziś to pełnoprawna platforma, na którą trafiają niemal wszystkie największe hity PlayStation Studios - i to coraz szybciej.

Przykłady:

  • God of War Ragnarök - port po niecałych 24 miesiącach, 
  • Spider-Man 2 - port po ok. 15 miesiącach, 
  • Horizon Forbidden West - port po 18 miesiącach.

A niedawno Sony zapowiedziało Horizon Hunters Gathering, które zadebiutuje jednocześnie na PS5 i PC. To pierwszy tak duży tytuł PlayStation Studios z premierą day‑one poza PlayStation.

Jeśli gra odniesie sukces, trudno sobie wyobrazić, by Sony nie powtórzyło tego modelu.

Xbox? Tylko tam, gdzie to się opłaca

Xbox nie jest dla Sony platformą strategiczną - jest platformą użytkową. Trafiają tam wyłącznie gry live service, które potrzebują jak największej bazy graczy.

Najważniejszy przykład: Helldivers 2 na Xbox Series X|S (premiera w 2025 r.). Decyzja była czysto biznesowa - gra oparta na mikrotransakcjach i cross‑playu zarabia tym więcej, im więcej osób w nią gra. Sony nie zamierza jednak wypuszczać na Xboxa swoich sztandarowych tytułów singleplayer. Te serie pozostają zarezerwowane dla PlayStation i PC.

REKLAMA

Warto dodać, że MLB The Show trafia na Xboxa od 2021 r., ale wynika to z wymogów licencyjnych MLB, a nie z dobrej woli Sony. Gry PlayStation przestają być exclusive’ami - ale to jeszcze nie oznacza, że trafią na wszystkie możliwe platformy sprzętowe.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
07.02.2026 12:50
Tagi: PlayStationSony
Najnowsze
8:31
Szukali bąbli w kosmosie. Odkryli niewygodną prawdę o ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-02-07T08:31:00+01:00
8:15
Superkomputery zmieniają świat po cichu. Ich moc trafia już do twojego domu
Aktualizacja: 2026-02-07T08:15:00+01:00
8:00
Awantura o benzynę bezołowiową miała sens. "Ostateczne potwierdzenie"
Aktualizacja: 2026-02-07T08:00:00+01:00
7:21
Dreame wjedzie do twojego domu na pełnej. I jeszcze podziękujesz
Aktualizacja: 2026-02-07T07:21:00+01:00
7:20
Zrobili serwis tylko dla botów. Teraz spiskują przeciwko nam
Aktualizacja: 2026-02-07T07:20:00+01:00
7:10
Zbudowałam klawiaturę od zera. Powiem ci, dlaczego ty też powinieneś
Aktualizacja: 2026-02-07T07:10:00+01:00
7:00
Źle pojmowaliśmy życie. Polowanie na obcych zaczyna mieć sens
Aktualizacja: 2026-02-07T07:00:00+01:00
22:08
Apple i Samsung mają problem. To Chińczycy 
Aktualizacja: 2026-02-06T22:08:18+01:00
21:13
Nie dostaniesz szybszego 5G. Nie jesteś gotowy
Aktualizacja: 2026-02-06T21:13:57+01:00
20:34
Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście
Aktualizacja: 2026-02-06T20:34:51+01:00
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
11:31
Lotnisko w Krakowie testuje nowy sprzęt. Przestaniesz się bać
Aktualizacja: 2026-02-06T11:31:51+01:00
11:06
iPhone'y polecą na Księżyc. Wreszcie udało się skruszyć beton
Aktualizacja: 2026-02-06T11:06:44+01:00
10:15
Nvidia nie wyda nowych kart ani dziś, ani za rok. Zabiorą ludziom wszystko
Aktualizacja: 2026-02-06T10:15:41+01:00
9:42
Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest
Aktualizacja: 2026-02-06T09:42:48+01:00
9:14
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-02-06T09:14:20+01:00
8:35
Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-06T08:35:51+01:00
8:00
To ostatni moment na zakup PS5. Jeszcze masz szansę
Aktualizacja: 2026-02-06T08:00:04+01:00
7:06
Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a
Aktualizacja: 2026-02-06T07:06:52+01:00
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA