Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C

Ten sprawdzian boleśnie pokazał, że transformacja transportu publicznego jest wciąż w fazie dojrzewania - a fizyka nie ma najmniejszej ochoty naginać się do politycznych harmonogramów i marketingowych obietnic. Bo nawet najbardziej zaawansowane układy napędowe są tylko tak dobre, jak infrastruktura i systemy, które je wspierają.

Zimowy armagedon.

Kulminacja kryzysu nastąpiła 2 lutego, o szóstej rano. Most Łazienkowski w Warszawie zamienił się w gigantyczny parking, a w korku utknęły dziesiątki elektrobusów obsługujących Pragę-Południe i Gocław. W normalnych warunkach to nic nadzwyczajnego - ale przy -19°C i zapotrzebowaniu na ogrzewanie kabiny przekraczającym 20 kW zasięg autobusów skurczył się o 30-40 proc. Część pojazdów po prostu nie była w stanie ukończyć kursów.

Prezes MZA Jan Kuźmiński przyznał w rozmowie z Wyborczą, że nawet nocne postoje w ogrzewanych halach nie uratowały sytuacji. W halach zmieściło się zaledwie 10 proc. całej floty - a reszta autobusów, w tym 200 elektrycznych, spędziła noc na mrozie.

Dlaczego baterie marzną szybciej niż kierowcy?

Mechanizm spadku wydajności ogniw litowo-jonowych w niskich temperaturach jest dobrze znany. W uproszczeniu:

elektrolit gęstnieje,

ruchliwość jonów litu spada,

rośnie rezystancja wewnętrzna,

a cały pakiet bateryjny oddaje energię mniej chętnie i wolniej ją przyjmuje.

Ogniwa NMC i LFP najlepiej czują się w zakresie 20-35°C. Poniżej zera zaczyna się równia pochyła. Autobus, który latem przejedzie 250-300 km, zimą potrafi zejść do 120-150 km - i to przy oszczędnym ogrzewaniu. A ogrzewanie w autobusie to nie jest nagrzewnica z osobówki, tylko system o mocy małej kuchni indukcyjnej.

Wolsztyn, Chełm i efekt domina. Symboliczne porażki

Wolsztyn stał się memem branży szybciej, niż zdążono zdjąć folie ochronne z nowych elektrobusów. Trzy świeżo odebrane pojazdy po kilku dniach wycofano z tras - konieczna była pilna rekonfiguracja systemów.

Jeszcze gorzej było w Chełmie. Tam zimowa fala awarii dopadła niemal wszystkie wodorowe autobusy Nesobus, dumę polskiej myśli technicznej i kapitałowej. Prezydent miasta Jakub Banaszek potwierdził problemy zarówno z bateriami buforowymi, jak i z systemem ogrzewania, który odmówił współpracy przy niskich temperaturach.

To szczególnie bolesne, bo autobusy wodorowe miały być zimoodporną alternatywą dla bateryjnych elektryków. W praktyce okazało się, że i one są zakładnikami litowo-jonowych pakietów oraz skomplikowanych systemów zarządzania termicznego.

Kraków: infrastruktura nie nadążyła

W Krakowie problemem nie były awarie, lecz logistyka. 121 elektrobusów i tylko 14 szybkich ładowarek DC w ośmiu lokalizacjach to konfiguracja, która działa latem - ale zimą, przy korkach i opóźnieniach, autobusy nie miały czasu na doładowanie na pętlach. Efekt? Kolejki do ładowarek i nerwowe rotacje pojazdów.

MPK oficjalnie bagatelizowało sprawę, ale lokalne fora komunikacyjne kipiały od relacji kierowców i pasażerów.

Tu nie chodzi o samą elektromobilność. W innych miastach jakoś się dało

Nie wszędzie panował chaos. Jaworzno, Gdańsk i Zielona Góra pokazały, że elektrobusy mogą działać stabilnie nawet przy dwucyfrowym mrozie - pod warunkiem, że system jest zaprojektowany z głową.

Kluczem okazała się gęsta sieć ładowarek pantografowych. To rozwiązanie droższe od klasycznych ładowarek plug‑in, ale w warunkach zimowych praktycznie bezkonkurencyjne. Pantografy oferują moc 250–500 kW (a z buforem nawet 600–700 kW), automatyczne podłączenie i możliwość doładowania 30-40 kWh w 10-15 minut.

To wystarcza, by autobus z baterią 240 kWh odzyskał 25-30 km zasięgu podczas standardowego postoju na pętli. W zimie to różnica między dojedzie a nie dojedzie.

Drugim elementem układanki były spalinowe agregaty grzewcze. Gniezno zastosowało je w elektrobusach już w 2024 r. - i choć dla purystów elektromobilności to profanacja, w praktyce okazało się to rozwiązaniem genialnym w swojej prostocie. Zamiast pobierać 20–25 kW z baterii ogrzewanie zużywa 8-10 litrów ON na 100 km. To nadal ponad 70 proc. redukcji emisji względem klasycznego autobusu, a jednocześnie ogromny zysk operacyjny zimą.

Tak, z rury wydechowej unosi się dymek. Tak, na burcie widnieje napis 100% electric. Ale pasażerowie jadą, a rozkład jazdy się nie sypie.

Baterie: NMC kontra LFP kontra LTO - która technologia naprawdę daje radę zimą?

W autobusach elektrycznych dominują dziś trzy technologie: litowo‑tytanowe LTO, litowo‑żelazowo‑fosforanowe LFP oraz litowo‑jonowe NMC. Każda z nich ma swoje mocne i słabe strony.

Ogniwa LTO to absolutni mistrzowie trwałości. Ponad 20 tys. cykli szybkiego ładowania, świetna odporność na mróz, minimalna degradacja - brzmi jak ideał. Problem w tym, że LTO ma jedną zasadniczą wadę: dramatycznie niską gęstość energii.

W praktyce oznacza to 50-60 kWh w 12‑metrowym autobusie, 60-80 km realnego zasięgu i konieczność ładowania co kilkanaście kilometrów. LTO ma sens tylko tam, gdzie pantografy stoją gęściej niż latarnie uliczne. To technologia dla miast, które zbudowały infrastrukturę pod elektrobusy, a nie odwrotnie.

Ogniwa LFP to dziś najbardziej pragmatyczny wybór: tanie, stabilne, bezpieczne i długowieczne (ponad 3000 cykli). W autobusach dają zwykle 200-240 kWh pojemności, co zimą przekłada się na 150-180 km realnego zasięgu. Ich zalety:

świetna odporność na przeładowanie i przegrzanie,

niska cena,

wysoka trwałość.

Ich wady:

niższa gęstość energii niż NMC,

słabsza praca w niskich temperaturach.

To technologia idealna dla krótkich, miejskich tras z częstymi doładowaniami - ale nie dla długich, podmiejskich linii, gdzie każdy kilometr zasięgu jest na wagę złota.

Ogniwa NMC to dziś najbardziej zaawansowana i najbardziej pojemna technologia stosowana w elektrobusach. Gęstość energii sięgająca 250 Wh/kg pozwala budować pakiety o pojemności 500-700 kWh w autobusach przegubowych. NMC ma jednak swoje wymagania:

jest droższe,

jest cięższe (nawet o 30 proc. względem starszych generacji),

wymaga precyzyjnego zarządzania termiką - optymalne ładowanie DC odbywa się przy 48–52°C.

To technologia dla dużych miast, długich tras i operatorów, którzy mają środki na rozbudowaną infrastrukturę i zaawansowane systemy BMS. Przykład z Polski: zamówione przez Warszawę Solarisy Urbino 18 electric mają otrzymać pakiety Solaris High Energy o pojemności ponad 700 kWh. W teorii to kilkaset kilometrów zasięgu. W praktyce - zimą - trzeba odjąć 30-40 proc.

Czy baterie sodowo‑jonowe uratują zimową elektromobilność?

W branży panuje zgoda: obecne technologie litowo‑jonowe są etapem przejściowym. Na horyzoncie pojawia się nowy gracz - baterie sodowo‑jonowe (Na‑ion). I to nie jako ciekawostka, lecz realna alternatywa. Największy producent ogniw na świecie, chiński CATL, zapowiedział masową produkcję ogniw Na‑ion drugiej generacji o gęstości 175 Wh/kg. To wciąż mniej niż NMC, ale już porównywalnie z LFP - a kluczowa przewaga leży gdzie indziej.

Sodowo‑jonowe ogniwa:

działają w zakresie od -40°C do +60°C,

nie tracą pojemności przy mrozie,

są tańsze w produkcji (sód jest 1000× bardziej dostępny niż lit),

mają długą żywotność i wysoką stabilność chemiczną.

To czyni je idealnym kandydatem dla autobusów miejskich, flot dostawczych, pojazdów wolnobieżnych i transportu w chłodnym klimacie.

CATL przewiduje, że w ciągu kilku lat nawet 40 proc. chińskich EV może korzystać z Na‑ion. Jeśli prognozy się sprawdzą to europejscy producenci będą musieli szybko nadrobić dystans.

Dla Polski to szczególnie istotne. Od 1 stycznia 37 największych miast ma obowiązek kupować wyłącznie autobusy zeroemisyjne - a dziewięć z nich nigdy wcześniej nie eksploatowało elektrobusów. Wybór technologii bateryjnej stanie się więc decyzją strategiczną, nie tylko techniczną.

Konieczność utrzymania floty cieni. Diesle jako zimowe koło ratunkowe

Dopóki technologia elektrobusów nie osiągnie pełnej odporności na warunki atmosferyczne, to nowoczesne diesle pozostaną niezbędnym elementem systemu. Nie jako relikt przeszłości, lecz jako flota cieni - zabezpieczenie operacyjne, bez którego miejska komunikacja wciąż nie jest w stanie funkcjonować w ekstremalnych warunkach.

Przykład Oslo, globalnego symbolu elektromobilności, jest tu wyjątkowo wymowny. Miasto, które już w 2023 r. niemal całkowicie zelektryfikowało transport publiczny, musiało zimą 2024 i 2026 wielokrotnie przywracać do życia wycofane autobusy spalinowe. Norwegowie przyznali otwarcie: spodziewali się spadku zasięgu, ale nie aż tak drastycznego. Zawiodły również ładowarki, które nie były projektowane do pracy w trybie ciągłym przy -20°C.

Warszawa miała podobne doświadczenia. Na szczęście odpaliły wszystkie diesle, a myślałem, że będzie z tym gorzej - powiedział Jan Kuźmiński, prezes MZA. To zdanie, choć wypowiedziane pół żartem, pół serio, podsumowuje sytuację boleśnie trafnie. Na 1400 autobusów w stolicy zaledwie 200 to elektryki. Pozostałe 1200 spalinowych pojazdów regularnie ratuje sytuację, gdy temperatura spada poniżej -15°C. I jeszcze długo będą to robić.

Ustawa kontra rzeczywistość. Przymus zakupowy jako test stresowy

Nowelizacja ustawy o elektromobilności z 2024 r. wprowadziła twardy wymóg: od 1 stycznia 2026 roku miasta powyżej 100 tys. mieszkańców mogą kupować wyłącznie autobusy zeroemisyjne. To 37 samorządów, z których część nigdy wcześniej nie eksploatowała elektrobusów.

Od 2030 roku zakaz obejmie wszystkich - bez wyjątku.

Tymczasem infrastruktura rośnie wolniej, niż wymagałby tego ustawodawca. Budowa jednej stacji pantografowej to koszt od kilkuset tysięcy do ponad miliona złotych, a proces inwestycyjny potrafi trwać rok lub dłużej. Kraków zapowiedział uruchomienie… jednej nowej stacji w 2026 r. Reszta - w przyszłości.

To nie jest tempo, które pozwoli obsłużyć setki elektrobusów.

Kierunek słuszny, ale droga wyboista

Oslo nie wycofuje się z elektromobilności - dostosowuje infrastrukturę. Jaworzno pokazuje, że nawet średnie miasta mogą być liderami, jeśli inwestują mądrze. Warszawa staje się polskim poligonem doświadczalnym - i to, czego nauczy się stolica, przełoży się na resztę kraju.

Dla czytelników Spider’s Web to historia o tym, jak technologia zderza się z rzeczywistością. Elektrobusy nie zawiodły - zawiodły fundamenty, na których próbujemy je postawić. Może zima 2027, dla odmiany, nas nie zaskoczy.

Maciej Gajewski 05.02.2026 06:19

