Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz

Składane smartfony typu Fold lub Flip wyróżnia obecność... mechanizmu składania. Jak się okazuje, ten zawias może służyć do sterowania w świecie wirtualnej rozgrywki.

Gra, w której sterujesz składanym telefonem. Składając i rozkładając

Największe obawy dotyczące tzw. składaków odnoszą się do wytrzymałości tego typu konstrukcji. Wiele osób nie wybiera Foldów czy Flipów z myślą, że zawias może przestać działać, a elastyczny wyświetlacz zostanie uszkodzony. Producenci smartfonów testują swoje urządzenia pod tym kątem. Na przykład Samsung w najnowszym Galaxy Z Fold 7 deklaruje 500 tys. złożeń, co według producenta ma wystarczać na dekadę zwykłego użytkowania.

Twórca nowej gry nazwanej Kami, będącej symulatorem origami, pomija kwestię żywotności zginanych ekranów. W produkcji sterujemy za pomocą składanego telefonu - potrzebny jest zatem Galaxy Z Fold (Z Flip) lub konkurencyjne urządzenia, takie jak Motorola Razr czy Honor Magic V.

Zasady są proste - na ekranie pojawia się kartka, którą można przesuwać i obracać. Aby przejść do składania, należy umiejscowić wirtualny papier na środku ekranu i złożyć telefon. Oprogramowanie w tym celu wykorzysta czujniki zaimplementowane w smartfonie, które domyślnie służą do wykrywania złożenia w celu wygaszania głównego ekranu.

Symulator jest dostępny przez stronę internetową i wykrywa orientację smartfona - dostosowuje się, jeśli obrócimy go o 90 stopni. Wie też, w którą stronę składamy telefon. Cały eksperyment jest otwartoźródłowy, więc każdy może sprawdzić, jak działa oraz zmodyfikować oprogramowanie według własnego uznania.

Kami to dość prosta gra, która mimo wszystko wpływa na żywotność urządzenia. Do gry wymaga się dodatkowego składania i rozkładania. Zakładając, że uruchomimy ją na chwilę i złożymy kartkę kilkukrotnie, nic poważnego nie powinno się stać. Jednak jeśli spędzalibyśmy długie godziny w produkcji i stale korzystali z mechanizmów, znacznie szybciej zużyjemy zawias i powiązane elementy w urządzeniu.

Oczywiście trzeba by było naprawdę się postarać, aby z pomocą gry uzyskać deklarowane przez producentów składaków kilkaset tysięcy złożeń. Mimo wszystko powodujemy szybsze zużycie urządzenia. Testy na szczęście wskazują, że nawet po osiągnięciu 500 tys. cykli zgięcia i rozłożenia najnowszego Galaxy Z Fold 7 telefon działał tak jak należy.

Albert Żurek 25.01.2026 06:07

