Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz

Ktoś stworzył grę, która dosłownie może zniszczyć smartfony. Ale nie wszystkie - tylko te składane. Szybciej je zużyjesz.

Albert Żurek
SAmsung Galxay Z Fold 7
Składane smartfony typu Fold lub Flip wyróżnia obecność... mechanizmu składania. Jak się okazuje, ten zawias może służyć do sterowania w świecie wirtualnej rozgrywki.

Gra, w której sterujesz składanym telefonem. Składając i rozkładając

Największe obawy dotyczące tzw. składaków odnoszą się do wytrzymałości tego typu konstrukcji. Wiele osób nie wybiera Foldów czy Flipów z myślą, że zawias może przestać działać, a elastyczny wyświetlacz zostanie uszkodzony. Producenci smartfonów testują swoje urządzenia pod tym kątem. Na przykład Samsung w najnowszym Galaxy Z Fold 7 deklaruje 500 tys. złożeń, co według producenta ma wystarczać na dekadę zwykłego użytkowania.

Twórca nowej gry nazwanej Kami, będącej symulatorem origami, pomija kwestię żywotności zginanych ekranów. W produkcji sterujemy za pomocą składanego telefonu - potrzebny jest zatem Galaxy Z Fold (Z Flip) lub konkurencyjne urządzenia, takie jak Motorola Razr czy Honor Magic V. 

Zasady są proste - na ekranie pojawia się kartka, którą można przesuwać i obracać. Aby przejść do składania, należy umiejscowić wirtualny papier na środku ekranu i złożyć telefon. Oprogramowanie w tym celu wykorzysta czujniki zaimplementowane w smartfonie, które domyślnie służą do wykrywania złożenia w celu wygaszania głównego ekranu.

Symulator jest dostępny przez stronę internetową i wykrywa orientację smartfona - dostosowuje się, jeśli obrócimy go o 90 stopni. Wie też, w którą stronę składamy telefon. Cały eksperyment jest otwartoźródłowy, więc każdy może sprawdzić, jak działa oraz zmodyfikować oprogramowanie według własnego uznania. 

Czytaj też:

Szybciej zużyjesz składany smartfon, ale czy na pewno?

Kami to dość prosta gra, która mimo wszystko wpływa na żywotność urządzenia. Do gry wymaga się dodatkowego składania i rozkładania. Zakładając, że uruchomimy ją na chwilę i złożymy kartkę kilkukrotnie, nic poważnego nie powinno się stać. Jednak jeśli spędzalibyśmy długie godziny w produkcji i stale korzystali z mechanizmów, znacznie szybciej zużyjemy zawias i powiązane elementy w urządzeniu. 

Oczywiście trzeba by było naprawdę się postarać, aby z pomocą gry uzyskać deklarowane przez producentów składaków kilkaset tysięcy złożeń. Mimo wszystko powodujemy szybsze zużycie urządzenia. Testy na szczęście wskazują, że nawet po osiągnięciu 500 tys. cykli zgięcia i rozłożenia najnowszego Galaxy Z Fold 7 telefon działał tak jak należy. 

Albert Żurek
25.01.2026 06:07
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
