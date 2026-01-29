REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?

Programista pokazał, że nawet dokanałowe słuchawki bezprzewodowe są w stanie uruchomić Dooma. Zaraz, ale jak to w ogóle możliwe? 

Albert Żurek
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
REKLAMA

Pierwszy Doom to produkcja o legendarnym statusie. Od wielu lat obserwujemy trend zakładający uruchomienie gry w coraz dziwniejszej formie. Przykład? W 2024 r. udało się odpalić produkcję na bakterii jelitowej. Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe również to potrafią.

REKLAMA

Doom uruchomiony na słuchawkach bezprzewodowych Bluetooth

Przykład australijskiego programista Arina Sarkisiana pokazuje, że Doom może zadziałać nawet na słuchawkach Bluetooth. W projekcie wykorzystano PineBuds Pro. To pchełki, które wyglądają jak typowe chińczyki z AliExpress kupione za kilka złotych. 

Ich przewaga polega na otwartym oprogramowaniu oraz użyciu czipu BES 2300YP z dwurdzeniowym procesorem Arm Cortex-M4F o taktowaniu 300 MHz, 4 MB pamięci Flash oraz 992 KB statycznej pamięci operacyjnej.

Specyfikacja jest skromna, ale powinna być wystarczająca do uruchomienia grę na słuchawkach. Programista musiał wykonał kilka sztuczek, aby zoptymalizować i zmodyfikować produkcję do uruchomienia gry na słuchawkach. Ostatecznie pliki Dooma upchnięto na 1,7 MB przestrzeni dyskowej.

Zapytacie się pewnie: ale co z wyświetlaczem? Słuchawki nie są stworzone do wyświetlania obrazu, więc zastosowano ciekawy sposób. Twórca opracował oprogramowanie, które wysyła obraz gry lokalnie lub przez internet na inne urządzenie. PineBuds Pro są tu swojego rodzaju komputerem, który odpowiada za wyświetlenie gry oraz transfer na zewnętrzny sprzęt. Na przykład telefon.

Gra jest uruchamiana w rozdzielczości 320 × 200 pikseli i przesyłana przewodowo przez USB UART przy zawrotnych 18 kl./s. To w zupełności wystarczająca wartość, aby móc zagrać w Dooma na słuchawkach.

Czytaj też:

REKLAMA

Możesz zagrać w Dooma uruchomionego na słuchawkach u siebie

Gdyby tego było mało, programista uruchomił też stronę internetową, na której można zagrać w Dooma z obrazem strumieniowanym z jego słuchawek. Brzmi to absurdalnie i bezsensownie, prawda? Na tym jednak polega idea uruchamiania popularnej strzelanki z 1993 r. na coraz dziwniejszych urządzeniach. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
29.01.2026 06:10
Tagi: BluetoothDoomSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
Najnowsze
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
6:45
Coś niepokojącego dzieje się na słońcu. Grozi nam utrata łączności
Aktualizacja: 2026-01-28T06:45:00+01:00
6:34
Android ma lepsze Zdjęcia dla osób 18+. Zamienisz fotkę w dowolne wideo
Aktualizacja: 2026-01-28T06:34:00+01:00
6:23
Starship V3 to monstrum sięgające Marsa. Nowa rakieta Muska odarta z tajemnic
Aktualizacja: 2026-01-28T06:23:00+01:00
6:11
W USA prawo napisze czatbot. Argumentacja urzędnika powoduje opad rąk
Aktualizacja: 2026-01-28T06:11:00+01:00
6:01
Poczta Polska wprost: w części kraju listy i paczki utkną. Jest lista
Aktualizacja: 2026-01-28T06:01:00+01:00
21:30
Odkryli nową formę życia. Tajemnicze kolosy istniały na Ziemi przed drzewami
Aktualizacja: 2026-01-27T21:30:59+01:00
20:14
Windows 7 wrócił zza grobu. Problem polega na tym, że jest niebezpieczny
Aktualizacja: 2026-01-27T20:14:39+01:00
19:57
Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-27T19:57:16+01:00
19:42
Powrót ludzkości na Księżyc zagrożony przez skafandry. Są za nowoczesne
Aktualizacja: 2026-01-27T19:42:55+01:00
19:23
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2026-01-27T19:23:55+01:00
19:11
Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie
Aktualizacja: 2026-01-27T19:11:15+01:00
17:53
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba
Aktualizacja: 2026-01-27T17:53:19+01:00
17:37
Polskie lotniska na zupełnie nowym pułapie. Europa patrzy z zazdrością
Aktualizacja: 2026-01-27T17:37:38+01:00
17:33
Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi
Aktualizacja: 2026-01-27T17:33:45+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA