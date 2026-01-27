Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno

Ładowanie...

Niezależne studio Nerial podjęło współpracę z CD Projekt RED, aby opracować Reigns: The Witcher. To gra, w której możemy poczuć się jak Jaskier - wędrowny bard i jednocześnie najlepszy przyjaciel Białego Wilka. Pojawi się na komputerach i platformach mobilnych już w następnym miesiącu. Premiera jest zaplanowana na 25 lutego.

Reigns: The Witcher - gra przypominająca TikToka, w której poczujesz się jak Bard

Przeżyj przygody Geralta w balladach Jaskra - czytamy w opisie produkcji na platformie Steam. Reigns: The Witcher jest kolejną produkcją studia Nerial, które specjalizuje się w tworzeniu gier polegających na przeciąganiu na ekranie. Gra ma być wyjątkowo prosta - gracz zobaczy nieskomplikowany interfejs polegający na sterowaniu w lewo lub w prawo.

Przesuwając w jedną lub drugą stronę podejmujemy wybory i piszemy ballady opisujące przygody Wiedźmina. Każde przesunięcie w jedną lub drugą stronę wpływa na dalsze losy głównego bohatera. Mówimy zatem o grze, w której podejmowanie decyzji jest najważniejsze.

Oczywiście w produkcji nie mogło zabraknąć kluczowych postaci takich jak: Vesemir, Yennefer, Triss, Krwawy Baron i mnóstwa nawiązań do mechanik dobrze znanym w świecie gry. W historii możemy pogłaskać krowę lub ją ubić - to drugie tak jak w grze wywoła pojawienie czarta. Produkcja nie polega wyłącznie na przesuwaniu w prawo lub lewo. Od czasu do czasu pojawią się też minigierki wymagające od gracza walki z potworami.

Wybory mogą prowadzić do wielu różnych scenariuszy. Nawet do śmierci Geralta, których w świecie produkcji polskiego studia growego nie bylibyśmy w stanie doświadczyć. Jaki jest cel Reigns: The Witcher? Stworzenie ballady, która przyniesie Jaskrowi największą sławę i zaprowadzi głównego bohatera do nieśmiertelności.

Gracz ma do wyboru tysiące kombinacji fabularnych. Rozwiązywanie łamigłówek ma prowadzić do odblokowania nowych postaci i możliwości. Gra ma kosztować 5,99 dolarów - nieco ponad 20 zł i może zostać uruchomiona praktycznie na wszystkim. Do obsługi wystarczy komputer z 1 GB RAM, 500 MB przestrzeni na dysku. Już teraz można sprawdzić wersję demonstracyjną w przeglądarce.

Ciekawszą opcją będzie jednak wersja na urządzenia mobilne, na których przesuwanie interfejsu ekranu jest naturalne przez aplikacje takie jak TikTok. Tyle że tutaj będziemy swipe’ować na boki.

Albert Żurek 27.01.2026 19:57

