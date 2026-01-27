Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno
Wyobrażacie sobie zagrać w Wiedźmina bez uruchamiania Wiedźmina? Ktoś wpadł na taki pomysł i stworzył grę polegającą na swipe'owaniu. Przesuwamy w lewo lub prawo i piszemy historię Geralta.
Niezależne studio Nerial podjęło współpracę z CD Projekt RED, aby opracować Reigns: The Witcher. To gra, w której możemy poczuć się jak Jaskier - wędrowny bard i jednocześnie najlepszy przyjaciel Białego Wilka. Pojawi się na komputerach i platformach mobilnych już w następnym miesiącu. Premiera jest zaplanowana na 25 lutego.
Reigns: The Witcher - gra przypominająca TikToka, w której poczujesz się jak Bard
Przeżyj przygody Geralta w balladach Jaskra - czytamy w opisie produkcji na platformie Steam. Reigns: The Witcher jest kolejną produkcją studia Nerial, które specjalizuje się w tworzeniu gier polegających na przeciąganiu na ekranie. Gra ma być wyjątkowo prosta - gracz zobaczy nieskomplikowany interfejs polegający na sterowaniu w lewo lub w prawo.
Przesuwając w jedną lub drugą stronę podejmujemy wybory i piszemy ballady opisujące przygody Wiedźmina. Każde przesunięcie w jedną lub drugą stronę wpływa na dalsze losy głównego bohatera. Mówimy zatem o grze, w której podejmowanie decyzji jest najważniejsze.
Oczywiście w produkcji nie mogło zabraknąć kluczowych postaci takich jak: Vesemir, Yennefer, Triss, Krwawy Baron i mnóstwa nawiązań do mechanik dobrze znanym w świecie gry. W historii możemy pogłaskać krowę lub ją ubić - to drugie tak jak w grze wywoła pojawienie czarta. Produkcja nie polega wyłącznie na przesuwaniu w prawo lub lewo. Od czasu do czasu pojawią się też minigierki wymagające od gracza walki z potworami.
Wybory mogą prowadzić do wielu różnych scenariuszy. Nawet do śmierci Geralta, których w świecie produkcji polskiego studia growego nie bylibyśmy w stanie doświadczyć. Jaki jest cel Reigns: The Witcher? Stworzenie ballady, która przyniesie Jaskrowi największą sławę i zaprowadzi głównego bohatera do nieśmiertelności.
Czytaj też:
Gracz ma do wyboru tysiące kombinacji fabularnych. Rozwiązywanie łamigłówek ma prowadzić do odblokowania nowych postaci i możliwości. Gra ma kosztować 5,99 dolarów - nieco ponad 20 zł i może zostać uruchomiona praktycznie na wszystkim. Do obsługi wystarczy komputer z 1 GB RAM, 500 MB przestrzeni na dysku. Już teraz można sprawdzić wersję demonstracyjną w przeglądarce.
Ciekawszą opcją będzie jednak wersja na urządzenia mobilne, na których przesuwanie interfejsu ekranu jest naturalne przez aplikacje takie jak TikTok. Tyle że tutaj będziemy swipe’ować na boki.