GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki

Ładowanie...

GTA 6 to niewątpliwie najbardziej wyczekiwana gra dekady. Twórcy starają się walczyć ze wszystkimi, nawet najmniejszymi wyciekami. W tym celu mają zdecydować się nawet na częściowe zrezygnowanie z fizycznych wydań. Postawią bezpieczeństwo łańcucha dostaw ponad wygodę graczy.

REKLAMA

GTA 6 bez pudełkowego wydania. Przynajmniej na początku

Jak podaje serwis PPE, bazujący na informacjach sprawdzonego informatora, być może nie otrzymamy pudełkowej wersji GTA 6 na premierę. Ma to wynikać z kwestii bezpieczeństwa. Twórcy - studio Rockstar Games oraz wydawcy - Take-Two obawiają się możliwości przedwczesnego przecieku materiałów oraz innych informacji dostępnych na fizycznych kopiach GTA 6 przed premierą.

Dystrybucja pudełkowych wersji wymaga kompleksowego podejścia do łańcucha dostaw. W proces dostarczenia gier do sklepów są zaangażowane tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi. Gdyby nawet jedna osoba - załóżmy, że pracująca w firmie kurierskiej - postanowiłaby postawić na szali swoje zatrudnienie, publikując zawartość pudełkowego wydania, uderza to w interesy Rockstar Games.

Twórcy najprawdopodobniej chcą zlikwidować każde możliwe słabe ogniwo. W tym przypadku nieautoryzowany dostęp. Pamiętajmy, że tak duże premiery wiążą się z ryzykiem i planami wydawniczymi, które są niszczone przez przedwczesne wycieki informacji.

Czytaj też:

To jednak nie tak, że fizyczne wersje dla konsol w ogóle się nie pojawią. Mają zostać wprowadzone na rynek, ale dopiero później - po premierze GTA 6. Ta według obecnych planów ma się odbyć 19 listopada 2026 r. Wcześniejsze harmonogramy wskazywały na debiut w maju tego roku, lecz doszło do znaczącego opóźnienia.

REKLAMA

Zatem początkowo będą dostępne tylko cyfrowe wersje, które uzyskamy w cyfrowych sklepach konsol: PlayStation Store oraz Microsoft Store. Obecnie nie mamy pewności co do tego, jak długo będzie trzeba czekać na fizyczną wersję GTA 6. Może to być kilka tygodni albo nawet wiele miesięcy. Pamiętajmy jednak, że informacja wciąż pozostaje plotką. Nie traktujcie jej jako 100-procentowy pewnik.

REKLAMA

Albert Żurek 26.01.2026 20:28

Ładowanie...