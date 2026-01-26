REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki

Mam złe wiadomości dla fanów kolekcjonowania fizycznych wersji gier. Wydawca nadchodzącego Grand Theft Auto 6 być może sprawi, że będziecie musieli obejść się ze smakiem.

Albert Żurek
GTA 6
REKLAMA

GTA 6 to niewątpliwie najbardziej wyczekiwana gra dekady. Twórcy starają się walczyć ze wszystkimi, nawet najmniejszymi wyciekami. W tym celu mają zdecydować się nawet na częściowe zrezygnowanie z fizycznych wydań. Postawią bezpieczeństwo łańcucha dostaw ponad wygodę graczy.

REKLAMA

GTA 6 bez pudełkowego wydania. Przynajmniej na początku

Jak podaje serwis PPE, bazujący na informacjach sprawdzonego informatora, być może nie otrzymamy pudełkowej wersji GTA 6 na premierę. Ma to wynikać z kwestii bezpieczeństwa. Twórcy - studio Rockstar Games oraz wydawcy - Take-Two obawiają się możliwości przedwczesnego przecieku materiałów oraz innych informacji dostępnych na fizycznych kopiach GTA 6 przed premierą.

Dystrybucja pudełkowych wersji wymaga kompleksowego podejścia do łańcucha dostaw. W proces dostarczenia gier do sklepów są zaangażowane tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi. Gdyby nawet jedna osoba - załóżmy, że pracująca w firmie kurierskiej - postanowiłaby postawić na szali swoje zatrudnienie, publikując zawartość pudełkowego wydania, uderza to w interesy Rockstar Games.

Twórcy najprawdopodobniej chcą zlikwidować każde możliwe słabe ogniwo. W tym przypadku nieautoryzowany dostęp. Pamiętajmy, że tak duże premiery wiążą się z ryzykiem i planami wydawniczymi, które są niszczone przez przedwczesne wycieki informacji.

Czytaj też:

To jednak nie tak, że fizyczne wersje dla konsol w ogóle się nie pojawią. Mają zostać wprowadzone na rynek, ale dopiero później - po premierze GTA 6. Ta według obecnych planów ma się odbyć 19 listopada 2026 r. Wcześniejsze harmonogramy wskazywały na debiut w maju tego roku, lecz doszło do znaczącego opóźnienia. 

REKLAMA

Zatem początkowo będą dostępne tylko cyfrowe wersje, które uzyskamy w cyfrowych sklepach konsol: PlayStation Store oraz Microsoft Store. Obecnie nie mamy pewności co do tego, jak długo będzie trzeba czekać na fizyczną wersję GTA 6. Może to być kilka tygodni albo nawet wiele miesięcy. Pamiętajmy jednak, że informacja wciąż pozostaje plotką. Nie traktujcie jej jako 100-procentowy pewnik. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
26.01.2026 20:28
Tagi: GTARockstartake-two
Najnowsze
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
10:42
Discombobulator to najnowsza broń Ameryki. Nowa era wojny energetycznej
Aktualizacja: 2026-01-25T10:42:35+01:00
6:40
Kosmos zobaczył coś niezwykłego. Nazare i fale jak wieżowce
Aktualizacja: 2026-01-25T06:40:00+01:00
6:33
Twój lot się opóźnia? Na odszkodowanie nie licz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:33:00+01:00
6:27
Woda butelkowana pod lupą. Nowe dane nie pozastawiają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-25T06:27:00+01:00
6:18
Ja do TCL. Mam sprawę w temacie Sony
Aktualizacja: 2026-01-25T06:18:00+01:00
6:07
Zrobił grę, która niszczy smartfony. Składasz i rozkładasz
Aktualizacja: 2026-01-25T06:07:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA