Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił

Transavia wraca do Polski i celuje w turystów oraz osoby odwiedzające bliskich. Wrocław zyska bezpośrednie połączenie z Paryżem.

Marcin Kusz
Francuski low-cost ląduje we Wrocławiu
Do rozkładu lotów wrocławskiego lotniska po cichu wraca kolejny gracz z segmentu tanich linii. Transavia, niskokosztowa spółka Air France-KLM, od kwietnia zacznie latać między Wrocławiem a paryskim lotniskiem Orly. To oznacza nie tylko nowe bezpośrednie połączenie ze stolicą Francji, lecz także powrót tej marki na polski rynek po wcześniejszym wycofaniu się z Krakowa.

Transavia wraca do Polski i wybiera Wrocław

Letni rozkład lotów 2026 r. przyniesie ważną nowość dla pasażerów z Dolnego Śląska. W systemie sprzedażowym Transavii pojawiła się trasa Paryż-Orly – Wrocław – Paryż-Orly, której inaugurację zaplanowano na 16 kwietnia. To pierwsze po kilku latach wejście tej niskokosztowej linii na polski rynek po tym, jak w 2023 r. zostały zamknięte połączenia z Krakowa do Eindhoven i Paryża-Orly.

Nowa trasa ma być typowym połączeniem low-cost. Transavia France zamierza obsługiwać ją boeingami 737-800 w konfiguracji na 189 pasażerów, a więc dużymi, jednoklasowymi maszynami, dobrze znanymi z innych tanich linii. Takie samoloty pozwalają obniżać koszty w przeliczeniu na fotel, co zwykle przekłada się na agresywniejszą walkę cenową o pasażerów.

Nowe połączenie: rozkład lotów pod city break i odwiedziny bliskich

Trasa Paryż-Orly – Wrocław – Paryż-Orly została zaprojektowana z myślą o krótkich wyjazdach i ruchu turystycznym. Rejsy zaplanowano dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele.

W zależności od dnia samoloty mają startować z Orly około 14:35 lub 17:15, co pozwala dolecieć do Wrocławia jeszcze po południu. Loty powrotne zaplanowano na godziny wieczorne – mniej więcej 17:55 lub 19:55 – dzięki czemu pasażerowie wracający do Paryża mogą wykorzystać niemal cały dzień w mieście. Ostatnie loty na trasie mają odbyć się 22 października, co sugeruje, że na razie chodzi o sezonowy test popytu w czasie wiosenno-letnim.

Wrocław rośnie we francuskim kierunku

Władze lotniska podkreślają, że kierunki francuskie należą do najszybciej rosnących segmentów w całej siatce połączeń. Według danych portu ruch na trasach do Francji w ostatnim roku zwiększył się o ponad 90 proc., co jasno pokazuje, że zapotrzebowanie na takie loty nie jest już niszowe.

Nowe połączenie wpisuje się w ten trend. Paryż jest celem klasycznych city breaków, ale także ważnym kierunkiem biznesowym i miejscem, gdzie mieszka i pracuje wielu Polaków. Bezpośredni rejs z Paryża-Orly do Wrocławia ma więc szansę przyciągnąć zarówno turystów zainteresowanych Dolnym Śląskiem, jak i pasażerów odwiedzających rodzinę i znajomych w Polsce.

Low-cost w wersji Air France-KLM

Transavia działa jako niskokosztowa marka w grupie Air France-KLM. Tzw. linia low-cost oznacza model, w którym podstawowy bilet obejmuje jedynie przelot i niewielki zakres usług, a większość dodatków – bagaż rejestrowany, wybór miejsca, pierwszeństwo wejścia na pokład – jest płatna osobno. Dzięki temu przewoźnicy mogą oferować niższe ceny bazowe, a pasażerowie dopasowują poziom wygody do własnego budżetu.

Dla samego holdingu Air France-KLM to sposób na przechwycenie ruchu, który inaczej trafiłby do konkurencyjnych tanich linii. Nowa trasa z Wrocławia jest więc jednocześnie rozszerzeniem siatki grupy i wzmocnieniem segmentu niskokosztowego, który ma wypełniać luki między klasycznymi połączeniami sieciowych linii a ofertą typowych low-costów.

Deputy Chief Commercial Officer Transavia France, Julien Mallard, podkreśla, że połączenie ma odpowiedzieć zarówno na rosnący ruch turystyczny, jak i na potrzeby pasażerów odwiedzających bliskich. Trasa ma więc charakter mieszany – nie jest skierowana wyłącznie do turystów, lecz także do osób regularnie latających między Polską a Francją z powodów rodzinnych czy zawodowych.

Jeżeli połączenie Paryż-Orly – Wrocław okaże się sukcesem, można spodziewać się, że Transavia przyjrzy się także innym polskim miastom. Na razie to jednak Wrocław staje się poligonem doświadczalnym. Dla pasażerów z Dolnego Śląska i okolic to dobra wiadomość: więcej kierunków i więcej przewoźników zwykle przekłada się na większy wybór i realną możliwość zapolowania na tańsze bilety do jednej z najbardziej atrakcyjnych stolic Europy.

Marcin Kusz
08.01.2026 15:00
