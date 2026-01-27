Tarcza Wschód staje się potężna. Żelazna kurtyna nowej generacji

Ładowanie...

2026 r. ma być przełomowy, skala prac inżynieryjnych wzrośnie ponad trzykrotnie, a polska granica zyska oblicze nowoczesnej fortecy, łączącej betonowe zapory z cyfrowym systemem wczesnego ostrzegania.

Podsumowanie minionego, 2025 r., pokazuje, że wojsko nie traciło czasu. W ramach pierwszego etapu programu udało się zabezpieczyć inżynieryjnie łącznie 60 kim granicy państwowej. Choć bezpośrednia rozbudowa elementów linearnych, takich jak stałe zapory i umocnienia, objęła 10 km, to kluczem do sukcesu okazała się strategia szybkiego reagowania.

Na odcinku 50 km przygotowano infrastrukturę pozwalającą na błyskawiczne zablokowanie przejść, korzystając z asortymentu zgromadzonego w 13 nowo wybudowanych składach materiałowych. To rozwiązanie pozwala na zachowanie elastyczności, cywile mogą korzystać z regionu przygranicznego w czasie pokoju, ale w razie zagrożenia teren może zostać zamknięty w zaledwie kilka godzin.

2026 r. przynosi jednak zupełnie nową skalę wyzwań. Plany operacyjne zakładają zabezpieczenie ponad 200 km granicy, co oznacza, że do końca grudnia inżynieryjny kordon obejmie blisko 260 km – to ponad 38 proc. całej długości granicy objętej programem Tarcza Wschód.

Skład materiałowy Tarczy Wschód.

System ten opierać się będzie na rozbudowanej sieci 37 składów materiałowych, które stanowią logistyczny kręgosłup operacji. Równolegle wojsko zamknęło już pięć przejść granicznych, a siedemnaście kolejnych, w tym strategiczne punkty drogowe i kolejowe, jest w pełnej gotowości do natychmiastowej blokady.

Ostateczne maszyny budowlane

Tarcza Wschód to jednak nie tylko beton i stal, ale przede wszystkim technologie, które zmieniają oblicze współczesnej inżynierii wojskowej. Wojsko Polskie postawiło na innowacyjność, wprowadzając do służby zestawy Ultimate Building Machine (UBM). Te mobilne fabryki na kołach pozwalają na błyskawiczne wytwarzanie gotowych, stalowych elementów budynków bezpośrednio na miejscu budowy.

Po ubiegłorocznych szkoleniach w Inowrocławiu i Jarocinie, gdzie żołnierze wznieśli pierwsze obiekty testowe, w 2026 r. technologia ta wejdzie do powszechnego użytku w jednostkach operacyjnych.

Co więcej, polska myśl techniczna idzie o krok dalej. Wojskowa Akademia Techniczna opracowała innowacyjne układy warstwowe dla konstrukcji w systemie UBM. Dzięki tym badaniom nowe obiekty zyskają unikalną odporność na współczesne zagrożenia pola walk, w tym na ataki lekkich i średnich dronów oraz ostrzał pociskami moździerzowymi kalibru 120 mm.

To bezpośrednia odpowiedź na doświadczenia zza naszej wschodniej granicy, gdzie bezzałogowce stały się głównym narzędziem niszczenia infrastruktury tyłowej.

Cyfrowy parasol i nowoczesne uzbrojenie

Program Tarcza Wschód to wreszcie realna zmiana dla mieszkańców regionów przygranicznych, którzy zyskują na wojskowej modernizacji. Dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i operatorami telekomunikacyjnymi, zasięg sieci komórkowej w pasie przygranicznym ma wzrosnąć z 89 do aż 95 proc. W 2025 r. uruchomionych zostało siedem nowych stacji bazowych nadawczo – odbiorczych (BTS) GSM/LTE/5G.

Budowa kilkunastu kolejnych nowych stacji BTS planowana na 2026 r. to nie tylko lepsza łączność dla żołnierzy, ale i koniec problemów z białymi plamami dla tysięcy obywateli.

W cieniu prac inżynieryjnych trwa systematyczne dozbrajanie jednostek strzegących wschodu. Agencja Uzbrojenia finalizuje kontrakty na dostawy nowoczesnych systemów przeciwlotniczych o kryptonimie San, wyspecjalizowanych w zwalczaniu dronów.

Na wyposażenie trafiają także transportery minowania narzutowego Baobab-K oraz bezzałogowce FlyEye i systemy Gladius. Tarcza Wschód staje się tym samym spójnym organizmem, gdzie inżynieryjne zapory są wspierane przez najnowocześniejsze systemy rozpoznania i rażenia, tworząc barierę, której sforsowanie ma być dla potencjalnego agresora zadaniem niewykonalnym.

Bogdan Stech 27.01.2026 08:17

