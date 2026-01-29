REKLAMA
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet

Koalicja Obywatelska złożyła do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie kar za patostreaming oraz nielegalną promocję hazardu. Za takie działania ma grozić nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Albert Żurek
Wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego KO, Monika Rosa, zaproponowała nowelizację Kodeksu karnego. Projekt ma na celu walkę z publicznym rozpowszechnianiem treści przedstawiających łamanie prawa lub materiałów, które pozorują popełnienie czynu zabronionego. 

Rząd rozpoczyna walkę z patostreamingiem. Proponuje zmiany w prawie

Monika Rosa twierdzi, że to, co jest karane w świecie realnym, nie może pozostać bezkarne w świecie cyfrowym. Posłanka KO podkreśla obecne problemy w prawie, które patostreamerzy nierzadko omijają.

Obecnie są trudności z blokowaniem takich treści, zgłaszaniem ich do platform cyfrowych, dlatego musimy mieć jasną ścieżkę karania osób, które takie patostreamy produkują. Osób, które znęcają się nad innymi ludźmi, wykorzystują seksualnie czy dręczą zwierzęta podczas patostreamów – mówi Monika Rosa.

Na czym polega nowelizacja Kodeksu Karnego zaproponowana przez KO? Na wprowadzeniu przepisu, który uderza w patostreamerów publikujących i rozpowszechniających w internecie nagrania wideo lub audio przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, a takżę materiały, w których ktoś pozoruje dopuszczenie się takiego czynu. Za to ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Regulacje mają obejmować też czyny, za które grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat:

  • umyślne przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu,
  • naruszenia wolności i wolności seksualnej, 
  • przestępstwa przeciwko rodzinie i obyczajności;
  • stosowanie przemocy;
  • naruszanie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby;
  • znęcanie się nad zwierzętami oraz ich zabijanie.

Projekt jednak zakłada wyłączenia spod kary o ile czynności będą miały związek z działalności naukową lub artystyczną. 

Reklama nielegalnego hazardu także na celowniku KO

Koalicja Obywatelska również chce zająć się kwestią promowania nielegalnego hazardu. Projekt zakłada kary pozbawienia wolności od 3 mies. do 5 lat za promowanie gier hazardowych.

Te osoby udają, że wygrały w jakichś superloteriach, że można wygrać pieniądze w kasynach online, które nie powinny funkcjonować w Polsce, bo jest monopol państwa na gry hazardowe. [...] Oszukują w ten sposób młode osoby, zachęcając je do ryzykownych zachowań, co później przeradza się w nałóg -  twierdzi Monika Rosa.

Projekt nowelizacji Kodeksu Karnego ma zostać skonsultowany z ekspertami, tak aby doprecyzować przepisy, które mają na celu skuteczną walkę z patostreamingiem.

Albert Żurek
29.01.2026 20:07
