Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą

Kierownictwo OpenAI po raz pierwszy wskazuje przybliżony termin prezentacji własnego urządzenia. Projekt rozwijany z LoveFrom ma zostać pokazany jeszcze w tym roku.

Malwina Kuśmierek
Pierwszy sprzęt OpenAI coraz bliżej
OpenAI szykuje się do pierwszej w swojej historii prezentacji sprzętu. Choć na rynkowy debiut trzeba będzie jeszcze poczekać, coraz więcej wskazuje na to, że jeszcze w 2026 roku firma pokaże światu swój pierwszy produkt. Owiany tajemnicą gadżet jest tworzony we współpracy z zespołem projektowym LoveFrom, założonym przez byłego głównego projektanta Apple'a, Jony'ego Ive'a.

Sam Altman i Jony Ive przygotowują się na premierę tajemniczego gadżetu

Podczas obecnie trwającego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Chris Lehane, szef globalnych spraw publicznych OpenAI, potwierdził w rozmowie z dziennikarzami serwisu Axios, że firma jest "na dobrej drodze", by zaprezentować swoje urządzenie w drugiej połowie 2026 roku. Jednocześnie zaznaczył, że nie oznacza to automatycznego rozpoczęcia sprzedaży - ta, o ile projekt będzie rozwijał się zgodnie z planem, ma nastąpić dopiero później.

Projekt od początku owiany jest tajemnicą. OpenAI i LoveFrom konsekwentnie unikają konkretów, ale z dotychczasowych wypowiedzi wynika, że nie będzie to ani smartfon, ani klasyczne urządzenie z ekranem. Sam Altman wielokrotnie podkreślał, że celem jest stworzenie sprzętu "spokojniejszego" niż telefon, prostego w obsłudze i niemal niewidocznego w codziennym użytkowaniu.

Według nieoficjalnych doniesień mowa o niewielkim, prawdopodobnie noszonym na ciele gadżecie, którego działanie będzie oparte na ChatcieGPT i interakcji głosowej. Część branżowych źródeł sugeruje, że OpenAI może celować w segment audio - coś pomiędzy słuchawkami a osobistym asystentem, który stale "jest przy użytkowniku". Firma nie potwierdza tych informacji, podobnie jak doniesień o współpracy produkcyjnej z azjatyckimi partnerami.

Istotnym sygnałem jest także rozbudowa zespołu projektowego. Do grupy OpenAI × LoveFrom kilka dni temu dołączył Janum Trivedi, inżynier i projektant interfejsów, który wcześniej pracował w Apple'u nad iPadOS, w tym nad systemową wielozadaniowością i gestami. To kolejny - po Wanie Si, Chrisu Wilsonie, Patchu Kesslerze, Jeffie Tillerze, Eugene Whangu, Tang Tanie i Evansie Hankeyu - były pracownik Apple’a zaangażowany w projekt. To z kolei wzmacnia przekaz, że OpenAI poważnie podchodzi do warstwy sprzętowej i doświadczenia użytkownika, a nie traktuje jej wyłącznie jako dodatku do oprogramowania. Niemal wszyscy pracownicy przejęci od Apple'a to projektanci, którzy w przeszłości pracowali pod skrzydłami Ive'a.

Czytaj też: O tym, jak Jony Ive pokazał wielkiego środkowego palca Apple'owi

"Praktyczna adopcja" AI priorytetem na ten rok

Równolegle do tych doniesień dyrektor ds. finansowych OpenAI opublikowała na blogu firmy wpis na temat strategii OpenAI na 2026 rok. W nim Sarah Friar zapowiedziała koncentrację na "praktycznej adopcji" sztucznej inteligencji i przenoszeniu jej z poziomu ciekawostki do codziennych nawyków użytkowników. W tekście podkreślono, że dla OpenAI kluczowe jest uczynienie AI narzędziem stale obecnym w życiu użytkownika - działającym w tle, bez konieczności każdorazowej, świadomej interakcji.

Choć wpis nie odnosi się wprost do prac nad sprzętem, jego wydźwięk dobrze koresponduje z dotychczasowymi zapowiedziami dotyczącymi tajemniczego urządzenia. Nacisk na prostotę, naturalność użycia i przejście od aplikacji do "inteligencji jako infrastruktury" sugeruje, że OpenAI myśli o formach dostępu do AI wykraczających poza ekran smartfona i komputera - a własny gadżet, zaprojektowany od podstaw pod takie założenia, mógłby być logicznym rozwinięciem tej strategii.

Na razie OpenAI pozostaje oszczędne w słowach. Pewne jest jedno: połączenie zaplecza technologicznego firmy z doświadczeniem projektowym zespołu LoveFrom sprawia, że zapowiadana prezentacja może być jednym z ciekawszych wydarzeń sprzętowych bieżącego roku.

Malwina Kuśmierek
20.01.2026 16:50
