NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość

Na trwających targach CES 2026 spodziewaliśmy się prezentacji odświeżonych kart graficznych GeForce RTX 50 z dopiskiem Super, lecz ze względu na trudną sytuację na rynku pamięci ich premiera jest niepewna. Coraz więcej wskazuje na to, że NVIDIA może całkowicie pominąć to odświeżenie i skupić się na kolejnej generacji. Wiemy, kiedy może się pojawić.

GeForce RTX 60 w następnym roku. Ale dopiero pod koniec

Zaufany informator Kopite7kimi twierdzi, że NVIDIA już teraz przygotowuje następną generację kart graficznych z serii GeForce RTX. Jeśli producent nie zdecyduje się na zmianę nazewnictwa, będzie to seria 6000. Według najnowszych doniesień rodzina ma bazować na układach graficznych wykonanych w architekturze Rubin. Dla porównania: obecne karty RTX 50 wykorzystują architekturę Blackwell.

W sieci pojawiło się także prawdopodobne oznaczenie konsumenckich układów nowej generacji - GR20X. Jednocześnie NVIDIA ma pracować nad układami z tej samej architektury, ale przeznaczonymi dla rynku profesjonalnego. Dlatego informator wspomina o układach GR100 oraz GR102, które jednak nie trafią do kart dla graczy.

Oferta kart graficznych z rodziny GeForce RTX ma bazować na układach GPU takich jak GR202, GR203, GR205, GR206 i GR207. Te nazwy prawdopodobnie wam nic nie mówią, więc warto je krótko wyjaśnić. Nazwy takie jak GeForce RTX 5090, RTX 5070 czy RTX 5060 to oznaczenia handlowe, za którymi stoją konkretne procesory graficzne o różnych konfiguracjach. W przypadku serii RTX 50 są to:

GeForce RTX 5090 bazuje na układzie graficznym GB202-300-A1 wyposażonym w 21760 rdzeni CUDA;

GeForce RTX 5080 został wyposażony w układ graficznym GB203-400-A1 z 10752 rdzeniami CUDA;

GeForce RTX 5070 wykorzystuje układ graficzny GB205-300-A1 wyposażony w 6144 rdzenie CUDA.

Z tego wynika, że GR202 najprawdopodobniej trafi do RTX-a 6090, GR203 - RTX-a 6080 i 6070 Ti, GR205 - RTX 6070, a GR206 dla RTX 5060(Ti). Jednocześnie informator ujawnia, że na karty graficzne kolejnych generacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Wskazuje się drugą połowę 2027 - najprawdopodobniej koniec roku.

Nie jest to zresztą dużym zaskoczeniem. Taki harmonogram dobrze wpisuje się w dotychczasowy, ok. 2-2,5 letni cykl wydawniczy producenta. Obecna generacja kart graficznych GeForce RTX 50 została wprowadzona na rynek na początku 2025 r., a poprzednia seria RTX 40 zadebiutowała pod koniec 2022 r. Na RTX-y 60 będziemy musieli poczekać ok. 2,5-3 lat.

Oznacza to, że kupno RTX-ów 50 wciąż pozostaje bardzo opłacalne. Przez dłuższy czas nie otrzymamy bowiem lepszych propozycji do gier i tworzenia treści.

Albert Żurek 08.01.2026 20:42

