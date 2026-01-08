REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość

Mam złą wiadomość dla tych, którzy czekają na potężniejsze karty graficzne od NVIDII. Producent nie zamierza spieszyć się z nową generacją RTX 60, a propozycje z serii 50 pozostaną bez następcy jeszcze przez długi czas.

Albert Żurek
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
REKLAMA

Na trwających targach CES 2026 spodziewaliśmy się prezentacji odświeżonych kart graficznych GeForce RTX 50 z dopiskiem Super, lecz ze względu na trudną sytuację na rynku pamięci ich premiera jest niepewna. Coraz więcej wskazuje na to, że NVIDIA może całkowicie pominąć to odświeżenie i skupić się na kolejnej generacji. Wiemy, kiedy może się pojawić.

REKLAMA

GeForce RTX 60 w następnym roku. Ale dopiero pod koniec

Zaufany informator Kopite7kimi twierdzi, że NVIDIA już teraz przygotowuje następną generację kart graficznych z serii GeForce RTX. Jeśli producent nie zdecyduje się na zmianę nazewnictwa, będzie to seria 6000. Według najnowszych doniesień rodzina ma bazować na układach graficznych wykonanych w architekturze Rubin. Dla porównania: obecne karty RTX 50 wykorzystują architekturę Blackwell.

W sieci pojawiło się także prawdopodobne oznaczenie konsumenckich układów nowej generacji - GR20X. Jednocześnie NVIDIA ma pracować nad układami z tej samej architektury, ale przeznaczonymi dla rynku profesjonalnego. Dlatego informator wspomina o układach GR100 oraz GR102, które jednak nie trafią do kart dla graczy. 

Oferta kart graficznych z rodziny GeForce RTX ma bazować na układach GPU takich jak GR202, GR203, GR205, GR206 i GR207. Te nazwy prawdopodobnie wam nic nie mówią, więc warto je krótko wyjaśnić. Nazwy takie jak GeForce RTX 5090, RTX 5070 czy RTX 5060 to oznaczenia handlowe, za którymi stoją konkretne procesory graficzne o różnych konfiguracjach. W przypadku serii RTX 50 są to:

  • GeForce RTX 5090 bazuje na układzie graficznym GB202-300-A1 wyposażonym w 21760 rdzeni CUDA;
  • GeForce RTX 5080 został wyposażony w układ graficznym GB203-400-A1 z 10752 rdzeniami CUDA;
  • GeForce RTX 5070 wykorzystuje układ graficzny GB205-300-A1 wyposażony w 6144 rdzenie CUDA.

Z tego wynika, że GR202 najprawdopodobniej trafi do RTX-a 6090, GR203 - RTX-a 6080 i 6070 Ti, GR205 - RTX 6070, a GR206 dla RTX 5060(Ti). Jednocześnie informator ujawnia, że na karty graficzne kolejnych generacji będziemy musieli jeszcze poczekać. Wskazuje się drugą połowę 2027 - najprawdopodobniej koniec roku.

Czytaj też:

Nie jest to zresztą dużym zaskoczeniem. Taki harmonogram dobrze wpisuje się w dotychczasowy, ok. 2-2,5 letni cykl wydawniczy producenta. Obecna generacja kart graficznych GeForce RTX 50 została wprowadzona na rynek na początku 2025 r., a poprzednia seria RTX 40 zadebiutowała pod koniec 2022 r. Na RTX-y 60 będziemy musieli poczekać ok. 2,5-3 lat. 

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
GeForce RTX 5070
x-kom
REKLAMA

Oznacza to, że kupno RTX-ów 50 wciąż pozostaje bardzo opłacalne. Przez dłuższy czas nie otrzymamy bowiem lepszych propozycji do gier i tworzenia treści.

Google Discover
Spider's Web na Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
08.01.2026 20:42
Tagi: GeForceKarty graficzneNvidia
Najnowsze
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
19:23
Karta graficzna - legenda powraca w nowej wersji. Kupisz drugi raz?
Aktualizacja: 2026-01-07T19:23:25+01:00
18:50
Laptopy będą działać długie dni bez ładowania. Nie godziny, a dni
Aktualizacja: 2026-01-07T18:50:10+01:00
18:26
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
17:37
Prestiż w laptopach. MacBook leci do kosza
Aktualizacja: 2026-01-07T17:37:23+01:00
17:02
iPhone 17e dosłownie za chwilę. Nikt się nie spodziewał
Aktualizacja: 2026-01-07T17:02:40+01:00
16:36
Niezidentyfikowane drony krążyły nad tarczą za miliardy. Wojsko było bezradne
Aktualizacja: 2026-01-07T16:36:45+01:00
16:00
Polacy wolą tanie smartfony. Nie przekonasz mnie, że jest inaczej
Aktualizacja: 2026-01-07T16:00:53+01:00
15:45
Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio
Aktualizacja: 2026-01-07T15:45:14+01:00
14:48
Polska pilnie potrzebuje kosmodromu. Są lokalizacje
Aktualizacja: 2026-01-07T14:48:52+01:00
13:43
LEGO totalnie mnie kupiło. Wystarczył jeden klocek
Aktualizacja: 2026-01-07T13:43:34+01:00
12:25
Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach
Aktualizacja: 2026-01-07T12:25:25+01:00
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA