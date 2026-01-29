REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. "Pilnie potrzeba sieci obrony Ziemi"

Układ Słoneczny to ruchliwa autostrada. Po wizycie komety 3I/Atlas astrofizyk Avi Loeb twierdzi, że potrzebujemy teleskopów na Księżycu i kosmicznych pościgów, by ostatecznie sprawdzić, czy mijają nas tylko skały, czy może sondy obcych cywilizacji.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas potwierdza niewygodną prawdę. Żądają globalnej sieci obrony Ziemi
REKLAMA

Ostatnia dekada w astronomii przyniosła rewolucję, której przełomowe znaczenie mogło nam uciec. Odkrycie komety 3I/Atlas, po wcześniejszych wizytach ‘Oumuamua i 2I/Borisov, ostatecznie potwierdziło nieprzyjemną prawdę: Układ Słoneczny nie jest odizolowaną wyspą. To raczej ruchliwa ulica, przez którą nieustannie przemykają przybysze z innych systemów gwiezdnych.

Znany z kontrowersyjnych i odważnych tez profesor Avi Loeb, wraz z Oemem Trivedim, prezentuje nową strategię. Chcą stworzyć globalną sieć łowców obiektów międzygwiezdnych, bo jak twierdzą, ignorowanie ich to igranie z ogniem. Avi Loeb opisuje tę koncepcję na swoim blogu.

REKLAMA

Ślepi na kosmicznej autostradzie

Jeszcze do niedawna nasza wiedza o kosmosie poza granicami Układu Słonecznego opierała się niemal wyłącznie na zdalnych obserwacjach. Jednak ostatnie lata otworzyły przed nami zupełnie nowe okno na Wszechświat. Pojawienie się obiektów międzygwiezdnych (ISO - interstellar objects), takich jak słynny ‘Oumuamua, kometa 2I/Borisov, a ostatnio tajemnicza kometa 3I/Atlas, zmieniło reguły gry.

Wszystkie te obiekty to pierwsi namacalni posłańcy z obcych układów planetarnych, niosący unikatowe informacje o środowiskach, w których powstali. Każdy z nich, zanim dotarł w okolice Ziemi, przebył drogę o długości lat świetlnych.

Mimo entuzjazmu naukowców, szybki rozwój tej dziedziny obnażył bolesną prawdę: nasze obecne metody badawcze są strukturalnie niedoskonałe. Jesteśmy jak myśliwy, który próbuje upolować zwierzynę, mając zawiązane oczy i dysponując jedynie strzępkami informacji.

Obecne odkrycia są rzadkie, a kiedy już nastąpią, naukowcy zmagają się z ogromnymi ograniczeniami. Okna obserwacyjne są krótkie, a obiekty poruszają się zbyt szybko, byśmy mogli zaplanować misję w ich okolice. W rezultacie większość fundamentalnych pytań o ich kształt, skład, strukturę wewnętrzną czy historię dynamiczną pozostaje bez odpowiedzi - podkreśla Avi Loeb.

Jego zdaniem problem leży w naturze samych poszukiwań. Obecna infrastruktura nie nadąża za ulotnością tych zjawisk. Ogranicza nas tak zwana kadencja obserwacyjna, czyli częstotliwość, z jaką teleskopy mogą wracać do tego samego wycinka nieba. Kiedy już namierzymy gościa z gwiazd, natrafiamy na mur niepewności. Nie potrafimy precyzyjnie określić jego jasności ani dokładnej trajektorii z powodu zbyt krótkiego czasu obserwacji.

Co gorsza, pojawiają się dwuznaczności w interpretacji tak zwanych przyspieszeń niegrawitacyjnych. Czy obiekt przyspiesza, bo uwalnia gaz jak kometa, czy może popycha go ciśnienie promieniowania słonecznego? A może, co sugeruje Loeb, mamy do czynienia z technologicznym napędem innej cywilizacji? Bez bezpośredniej rozdzielczości przestrzennej, czyli ostrego zdjęcia, skazani jesteśmy na domysły.

Więcej na Spider's Web:

Ochrona przed Czarnym Łabędziem

Ta niepewność stała się motywacją dla Aviego Loeba i jego współpracownika, Oema Trivediego, do opracowania koncepcji nowej architektury obserwacyjnej. Ich najnowsza praca, zainspirowana anomaliami wykazywanymi przez kometę 3I/Atlas, proponuje system, który skalowałby się wraz z rosnącą liczbą odkryć.

Stawka jest wyższa niż tylko czysta wiedza o planetoidach z innych układów. Zdaniem Avi Loeba istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z tych obiektów mogą być wytworem obcej technologii.

W kontekście obrony planetarnej kluczowe jest opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zdarzeniem typu Czarny Łabędź - sytuacją, w której międzygwiezdna sonda technologiczna mogłaby stanowić zagrożenie dla ludzkości - pisze Avi Loeb.

Proponowana przez badaczy architektura ma rozwiązać główne bolączki dzisiejszej astronomii ISO. Loeb i Trivedi argumentują, że żaden pojedynczy teleskop ani misja nie podoła temu zadaniu. Potrzebujemy skoordynowanego systemu, w którym różne elementy, od teleskopów naziemnych po bazy księżycowe, współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym, przekazując sobie informacje i uruchamiając procedury badawcze w ułamku sekundy po wykryciu intruza.

Teleskop na Księżycu

Pierwszym filarem tego ambitnego planu jest maksymalne pokrycie nieba. Kluczem do sukcesu byłoby skonstruowanie drugiego Obserwatorium im. Very Rubin na półkuli północnej. Dwa bliźniacze, potężne teleskopy po obu stronach równika zapewniłyby ciągły monitoring całej sfery niebieskiej, co drastycznie zwiększyłoby szansę na wyłapanie szybkich i słabych obiektów. Jednak samo odkrycie to za mało. To dopiero początek drogi, która ma wyeliminować zgadywanie z równania naukowego.

Drugi poziom to prawdziwa rewolucja technologiczna: interferometr optyczny na Księżycu. Ziemska atmosfera jest barierą, która rozmywa obrazy i uniemożliwia dostrzeżenie detali mniejszych niż kilkaset metrów. Księżyc, pozbawiony atmosfery i stabilny sejsmicznie, jest idealną platformą obserwacyjną.

Teleskop tam umieszczony mógłby dostarczyć zdjęć o rozdzielczości pozwalającej na określenie kształtu, struktury powierzchni, a nawet tego, czy obiekt jest naturalną skałą, czy sztucznym tworem. To pozwoliłoby ostatecznie przeciąć spekulacje dotyczące natury takich przybyszów jak ‘Oumuamua.

REKLAMA

Ostatnim, najbardziej kosztownym, ale i dostarczającym najwięcej informacji elementem układanki, są misje przechwytujące. Nie chodzi o to, by gonić każdy kamień. System Loeba zakłada hierarchię: misje typu "przechwytywacz" byłyby wysyłane tylko do obiektów o najwyższym priorytecie naukowym lub tych, które stanowią potencjalne ryzyko.

Ponieważ statki kosmiczne mają ograniczone możliwości manewrowe, kluczowe jest wczesne wykrycie celu i błyskawiczne obliczenie jego orbit -napisał naukowiec.

REKLAMA
Bogdan Stech
29.01.2026 11:34
Tagi: 3I/ATLASkometa
Najnowsze
11:10
Możesz pomóc w obronie Ziemi. Trzeba patrzeć w niebo
Aktualizacja: 2026-01-29T11:10:48+01:00
10:54
Hale zamiast potężnego miasta przyszłości. Saudyjczycy liżą rany
Aktualizacja: 2026-01-29T10:54:14+01:00
10:27
Chrome przestanie być przeglądarką. Google idzie na całość
Aktualizacja: 2026-01-29T10:27:03+01:00
10:08
Trump chce mieć drugi Czarnobyl. Luzuje normy dotyczące atomu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:08:09+01:00
10:00
Nie widziałeś jeszcze takiego smartwatcha. Złoto wylewa się z ekranu
Aktualizacja: 2026-01-29T10:00:00+01:00
9:08
Nie wierzę, że Samsung to zrobił. Koniec najpopularniejszej wersji Galaxy
Aktualizacja: 2026-01-29T09:08:59+01:00
8:47
Telefony dostaną więcej RAM-u. Akurat teraz, gdy ceny szybują
Aktualizacja: 2026-01-29T08:47:59+01:00
8:30
Ścieki na Facebooku to nie problem, a plan. Zuckerberg oszalał
Aktualizacja: 2026-01-29T08:30:36+01:00
7:31
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz to najszybsza klawiatura świata. Ale nie to grzeje mi serce - test
Aktualizacja: 2026-01-29T07:31:07+01:00
7:00
Polska zbrojeniówka na najwyższych obrotach. Rekordowe zamówienie
Aktualizacja: 2026-01-29T07:00:00+01:00
6:20
Coś leci w stronę Ziemi. A my jesteśmy ślepi i głusi
Aktualizacja: 2026-01-29T06:20:00+01:00
6:15
Naddźwiękowy X-59 dostaje eskortę. "Chcą uciszać huk"
Aktualizacja: 2026-01-29T06:15:00+01:00
6:10
Doom na słuchawkach. Gdzie jest kres tego cudownego szaleństwa?
Aktualizacja: 2026-01-29T06:10:00+01:00
6:05
Polski łowca dronów. Tańszy niż rakieta, szybszy niż obrona naziemna
Aktualizacja: 2026-01-29T06:05:00+01:00
6:00
Pentagon ma nową zabawkę na orbicie. Nikt jej nie zagłuszy
Aktualizacja: 2026-01-29T06:00:00+01:00
21:24
Unia ustawia Androida. Google będzie nieszczęśliwy, ale to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T21:24:00+01:00
20:15
Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody
Aktualizacja: 2026-01-28T20:15:00+01:00
19:15
Twój telefon będzie szybszy niż laptop. I nie spali ci kieszeni
Aktualizacja: 2026-01-28T19:15:00+01:00
18:27
Sięgnęliśmy niemal Wielkiego Wybuchu. To zdjęcie przejdzie do historii
Aktualizacja: 2026-01-28T18:27:04+01:00
17:53
Amazon wypłaci użytkownikom miliony. Nowa polityka zwrotów
Aktualizacja: 2026-01-28T17:53:11+01:00
17:47
Wywalisz ładowarkę przewodową. Samsung Galaxy S26 zmieni grę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:47:29+01:00
17:09
Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę
Aktualizacja: 2026-01-28T17:09:22+01:00
16:18
Mówi, że gigant celowo zawyżał ceny gier. Jeśli wygra, będzie armagedon
Aktualizacja: 2026-01-28T16:18:25+01:00
15:39
O Sonosie było cicho, ale właśnie dał do pieca. I to jak
Aktualizacja: 2026-01-28T15:39:26+01:00
15:18
Ludzie przeoczyli anomalie na zdjęciach z Hubble'a. Jest grubo
Aktualizacja: 2026-01-28T15:18:17+01:00
15:08
Pierwszy składany iPhone będzie przestarzały. O 13 lat
Aktualizacja: 2026-01-28T15:08:44+01:00
15:00
iRobot zmienia właściciela. Twórca Roomby trafia w wiadome ręce i to dobrze
Aktualizacja: 2026-01-28T15:00:29+01:00
14:57
Prezenty dla gadżeciarza na Walentynki. Te zrobią robotę
Aktualizacja: 2026-01-28T14:57:05+01:00
14:55
Jaki iPhone na Walentynki? Te będą najlepsze na prezent
Aktualizacja: 2026-01-28T14:55:34+01:00
14:52
WhatsApp wbija w fotel nowym ulepszeniem. Musisz je włączyć
Aktualizacja: 2026-01-28T14:52:12+01:00
14:33
Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych
Aktualizacja: 2026-01-28T14:33:12+01:00
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
6:45
Coś niepokojącego dzieje się na słońcu. Grozi nam utrata łączności
Aktualizacja: 2026-01-28T06:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA