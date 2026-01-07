REKLAMA
Nowy głośnik Bluetooth z Ikei tani jak barszcz. Wygląda jak zabawka

Ikea pokazuje na CES 2026 głośnik Bluetooth, który wygląda jak element wystroju pokoju dziecka. Kallsup ma być tani, prosty i zaskakująco funkcjonalny.

Malwina Kuśmierek
Kallsup to nowy głośnik od Ikei
"Kallsup" po szwedzku słowo oznacza "mimowolny łyk zimnej wody". Z jakiegoś powodu firma IKEA uznała, że to właśnie to słowo stanowi idealną nazwę dla swoich nowych głośników Bluetooth. Ale niech nazwa cię nie zwiedzie - Ikea Kallsup ma wszystko, czego potrzeba, aby stać się hitem.

Kolorowa kostka zamiast klasycznej tuby. Tak Ikea widzi tani głośnik Bluetooth

Obecnie trwające targi CES 2026 to pierwsze w historii targi CES, na których pojawiła się Ikea. Jedną ze szwedzkich nowości, która przyciągnęła uwagę dziennikarzy technologicznych, jest Kallsup - miniaturowy głośnik Bluetooth w formie kolorowego sześcianu. Urządzenie wygląda bardziej jak zabawka albo element wystroju dziecięcego pokoju niż sprzęt audio.

Ikea Kallsup / Frandroid

Kallsup ma formę kostki o boku około pięciu centymetrów, dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: białej, zielonej i różowej. Na jednej ze ścianek umieszczono dziurki głośnika, z tyłu znajdziemy port USB-C do ładowania, a na górze dwa przyciski - odtwarzania oraz parowania Bluetooth - oraz diodę sygnalizującą stan urządzenia. Całość jest lekka, ale sprawia wrażenie solidnej, zgodnie z charakterystycznym dla Ikei podejściem do wzornictwa.

Choć cena głośnika ma wynosić zaledwie około 5 euro we Francji (prawdopodobnie ok. 30-40 zł w Polsce), pierwsze odsłuchy zorganizowane na targach sugerują, że dźwięk nie rozczarowuje. Kallsup nie oferuje wyraźnego basu, co przy takich gabarytach trudno uznać za wadę, ale jego brzmienie jest czyste i wystarczająco głośne, by wypełnić niewielkie pomieszczenie.

Najciekawszą funkcją Kallsupa jest możliwość łączenia nawet stu głośników w jeden zsynchronizowany system audio. Ikea wykorzystuje tu Bluetooth 5.3, a parowanie odbywa się poprzez odpowiednią sekwencję dłuższych naciśnięć przycisku odtwarzania. To rozwiązanie efektowne, choć - jak zauważają pierwsi testerzy - mało intuicyjne, podobnie jak brak klasycznych przycisków regulacji głośności czy fizycznego wyłącznika.

Według relacji serwisu Frandroid, Kallsup najlepiej sprawdzi się jako tani głośnik do pokoju dziecka, studenckiego mieszkania albo jako element większej, wielogłośnikowej instalacji na domowej imprezie. Ikea nie podaje na razie szczegółowych informacji o czasie pracy na baterii, wiadomo jednak, że głośnik samoczynnie przechodzi w tryb uśpienia po dłuższej bezczynności.

Premiera Kallsupa zaplanowana jest na kwiecień.

Trwają targi CES 2026 - oto najbardziej interesujące prezentacje:

07.01.2026 18:26
Tagi: CESGłośnikiIKEA
Aktualizacja: 2026-01-07T18:26:57+01:00
