REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Pancerne drony powstaną w Polsce. Nie mieliśmy takich wozów bojowych

Polska Grupa Zbrojeniowa stawia na bezzałogowe wozy bojowe i ciężki pancerz, a Poznań staje się kluczowym punktem na pancernej mapie Polski. PGZ planuje uruchomić w stolicy Wielkopolski produkcję bezzałogowych wozów bojowych oraz nowego Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty.

Bogdan Stech
Bezzałogowy wóz pancerny będzie produkowany w Polsce. "Tego nie ma w armii"
REKLAMA

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie produkować w Poznaniu nowy bezzałogowy wóz pancerny, a także nowy ciężki bojowy wóz piechoty. Takie informacje przekazał w Popołudniowej rozmowie Radia Poznań prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.

O projekcie Adam Leszkiewicz rozmawiał z kierownictwem Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

REKLAMA

Chcemy Poznań i WZMoty uczynić ośrodkiem prac koncepcyjnych, a potem być może produkcyjnych, jeśli chodzi o wóz pancerny, ale bez obsady personalnej, czyli taki rodzaj drona, ale pancernego, lądowego, który także jest potrzebny na polu bitwy. My tego dzisiaj w portfelu produktowym PGZ nie mamy. Nie ma tego także na wyposażeniu polskiej armii. Wóz ma stanowić wsparcie dla piechoty i wojsk pancernych na polu bitwy. Mógłby wykonywać między innymi misje bojowe oraz medyczne - powiedział Adam Leszkiewicz.

Według informacji rozgłośnia, w ciągu kilku tygodni zostanie podpisany list intencyjny w tej sprawie. Radio Poznań porzypomina, że do Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu w tym roku włączone zostaną zakłady Cegielskiego. Powstałe Wielkopolskie Centrum Pancerne będzie zaangażowane także w projekt nowego Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty (CBWP). 

WZMoty dołączyły do konsorcjum z Hutą Stalowa Wola, która rozpoczęła projektowanie pojazdu. Natomiast produkcja nowego ciężkiego bojowego wozu piechoty zostanie przeniesiona do Poznania - przekazał na antenie Radia Poznań prezes PGZ.

Polska bezzałogowa armia

Polski przemysł obronny nie startuje w tym wyścigu od zera, choć dotychczasowe projekty realizowane były w lżejszej kategorii wagowej. Już teraz nad Wisłą testowane są rozwiązania, które przecierają szlaki dla cięższych konstrukcji. Przykładem mogą być drony z rodziny Hunter, opracowywane przez instytut Łukasiewicz-PIAP, czy zrobotyzowana platforma Kuna.

Te mniejsze, zwinne pojazdy, przeznaczone głównie do zadań patrolowo-rozpoznawczych czy wsparcia inżynieryjnego, udowadniają, że polscy inżynierowie posiadają niezbędne know-how w zakresie sterowania i autonomii. Projekt z Poznania ma szansę przeskalować te doświadczenia, przenosząc robotyzację z poziomu lekkich łazików na poziom ciężkiego pancerza, zdolnego do bezpośredniej walki ogniowej.

Więcej na Spider's Web:

Ciężki Bojowy Wóz Piechoty

Koncepcja Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty (CBWP) Ratel to odpowiedź na specyficzne potrzeby jednostek zmechanizowanych, które operują na pierwszej linii i wymagają maksymalnej ochrony balistycznej. W odróżnieniu od głośnego, pływającego Borsuka, nowy pojazd rezygnuje ze zdolności pokonywania przeszkód wodnych, co pozwoliło konstruktorom na drastyczne wzmocnienie opancerzenia bez restrykcyjnych limitów masy.

Koncepcja Ciężkiego Bojowego Wozu Piechoty (CBWP) Ratel

Technologicznie wóz ma bazować na sprawdzonych elementach podwozia armatohaubicy Krab (wywodzących się z koreańskiej platformy K9), co w perspektywie lat ułatwi logistykę i serwisowanie sprzętu.

REKLAMA

Uzbrojony w polską, bezzałogową wieżę ZSSW-30, CBWP ma stać się naturalnym partnerem dla zakupionych przez Polskę czołgów Abrams. Jego zadaniem nie będzie szybki manewr przez rzeki, lecz towarzyszenie najcięższym brygadom w przełamywaniu obrony przeciwnika, zapewniając desantowi bezpieczeństwo, jakiego nie gwarantują lżejsze konstrukcje.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
28.01.2026 14:33
Tagi: BrońPolska Grupa ZbrojeniowaWojsko
Najnowsze
12:48
Coś pędzi w stronę Księżyca z siłą bomby termojądrowej. My też możemy oberwać
Aktualizacja: 2026-01-28T12:48:50+01:00
12:15
Pierwszy taki zakaz w Europie. "Koniec handlowania emocjami dzieci"
Aktualizacja: 2026-01-28T12:15:01+01:00
11:08
Nie wierzę, że Google to robi. Nowy system uratuje tanie laptopy
Aktualizacja: 2026-01-28T11:08:45+01:00
10:40
NASA odkryła sekret Europy. To ściana o niewiarygodnej grubości
Aktualizacja: 2026-01-28T10:40:50+01:00
9:24
iPhone 18 nie ulegnie drożyźnie. Dobry Apple poświęca się dla nas
Aktualizacja: 2026-01-28T09:24:38+01:00
9:01
Wy-KlikAI sobie firmową stronę z Orange. Mnie zajęło to pięć minut
Aktualizacja: 2026-01-28T09:01:26+01:00
8:28
Gemini szalenie potaniało. ChatGPT właśnie przestał mi się opłacać
Aktualizacja: 2026-01-28T08:28:13+01:00
8:00
Samsung Galaxy S26 dostanie coś genialnego. Koniec z zerkaniem przez ramię
Aktualizacja: 2026-01-28T08:00:08+01:00
6:45
Coś niepokojącego dzieje się na słońcu. Grozi nam utrata łączności
Aktualizacja: 2026-01-28T06:45:00+01:00
6:34
Android ma lepsze Zdjęcia dla osób 18+. Zamienisz fotkę w dowolne wideo
Aktualizacja: 2026-01-28T06:34:00+01:00
6:23
Starship V3 to monstrum sięgające Marsa. Nowa rakieta Muska odarta z tajemnic
Aktualizacja: 2026-01-28T06:23:00+01:00
6:11
W USA prawo napisze czatbot. Argumentacja urzędnika powoduje opad rąk
Aktualizacja: 2026-01-28T06:11:00+01:00
6:01
Poczta Polska wprost: w części kraju listy i paczki utkną. Jest lista
Aktualizacja: 2026-01-28T06:01:00+01:00
21:30
Odkryli nową formę życia. Tajemnicze kolosy istniały na Ziemi przed drzewami
Aktualizacja: 2026-01-27T21:30:59+01:00
20:14
Windows 7 wrócił zza grobu. Problem polega na tym, że jest niebezpieczny
Aktualizacja: 2026-01-27T20:14:39+01:00
19:57
Nowa gra Wiedźmin zaskakuje świat. Zagramy już za miesiąc, biorę w ciemno
Aktualizacja: 2026-01-27T19:57:16+01:00
19:42
Powrót ludzkości na Księżyc zagrożony przez skafandry. Są za nowoczesne
Aktualizacja: 2026-01-27T19:42:55+01:00
19:23
Tak skończył składany smartfon otwarty zimą. Trzeba to wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2026-01-27T19:23:55+01:00
19:11
Tyle kosztowałby Samsung Galaxy Z TriFold w Polsce. Nie no, za tyle to nie
Aktualizacja: 2026-01-27T19:11:15+01:00
17:53
Eksperci z całego świata na Crypto Talks. Warsaw. Takiej debaty jeszcze nie było, a mocno potrzeba
Aktualizacja: 2026-01-27T17:53:19+01:00
17:37
Polskie lotniska na zupełnie nowym pułapie. Europa patrzy z zazdrością
Aktualizacja: 2026-01-27T17:37:38+01:00
17:33
Otwierasz Paczkomat bez wysiadania z auta i wyjmowania telefonu. InPost dowozi
Aktualizacja: 2026-01-27T17:33:45+01:00
17:19
Tak wygląda najstarsze drewniane narzędzie człowieka. Zabijaliśmy nim
Aktualizacja: 2026-01-27T17:19:26+01:00
16:54
Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje
Aktualizacja: 2026-01-27T16:54:55+01:00
16:35
To najszybciej taniejący iPhone w Polsce. Cienko (he-he) z nim
Aktualizacja: 2026-01-27T16:35:28+01:00
15:13
Gracze wygrali w prawo. Teraz Unia musi się zająć batem na wydawców
Aktualizacja: 2026-01-27T15:13:22+01:00
15:03
Chciałam idealnej klawiatury. Skończyłam, budując ją sama
Aktualizacja: 2026-01-27T15:03:31+01:00
14:45
Niemcy dają fortunę za tego, kto wyłączył im światło. A ja już wiem
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:17+01:00
14:45
LEGO na Walentynki: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-27T14:45:07+01:00
13:26
Afryka dosłownie pęka. Susze wywołały efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-27T13:26:58+01:00
12:53
Gość z OpenAI wpłacił Trumpowi miliony. U nas mówią na to łapówka
Aktualizacja: 2026-01-27T12:53:08+01:00
12:10
Płacisz mniej, ale stoisz w pociągu. Kolej oszalała
Aktualizacja: 2026-01-27T12:10:02+01:00
11:44
Niewidzialny szkielet kosmosu. Stworzyli obłędną mapę ciemnej materii
Aktualizacja: 2026-01-27T11:44:07+01:00
10:39
Prezent dla Niej na Walentynki. Ta lista to wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-27T10:39:42+01:00
10:32
Twórca ChataGPT zapowiada "dramatyczne spowolnienie". Chodzi o ludzi, a nie boty
Aktualizacja: 2026-01-27T10:32:20+01:00
10:20
Mówi, że "ma już wszystko"? Te prezenty na Walentynki go zaskoczą
Aktualizacja: 2026-01-27T10:20:59+01:00
9:59
Miliardy na polskie zbrojenia. Największy pakiet obronny w historii UE
Aktualizacja: 2026-01-27T09:59:16+01:00
9:11
Cyfrowy paraliż ochrony zdrowia. Polskie szpitale zagrożone
Aktualizacja: 2026-01-27T09:11:38+01:00
8:17
Tarcza Wschód staje się potężna. Żelazna kurtyna nowej generacji
Aktualizacja: 2026-01-27T08:17:27+01:00
7:39
Trzynastoletni iPhone dostał aktualizację. Twój Android tego nie potrafi
Aktualizacja: 2026-01-27T07:39:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA