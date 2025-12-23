Logo
Nie żyje twórca najlepszych strzelanek. Co za paskudny dzień

Legenda branży gier nie żyje. Vince Zampella zginął w tragicznym wypadku na Angeles Crest Highway.

Maciej Gajewski
Vince Zampella co się stało
Świat gier wideo pogrążył się w żałobie. W niedzielę w wieku 55 lat zmarł Vince Zampella - jeden z najważniejszych twórców w historii elektronicznej rozrywki, współautor Call of Duty, współzałożyciel Infinity Ward i Respawn Entertainment. Człowiek, który przez ponad dwie dekady wyznaczał kierunek rozwoju całej branży. Jego śmierć została dzień później oficjalnie potwierdzona przez Electronic Arts.

To strata, której skala wykracza daleko poza pojedyncze studio czy jedną markę. Zampella był jednym z tych twórców, którzy nie tylko tworzyli gry - oni zmieniali sposób, w jaki myślimy o grach.

Czytaj też:

Tragiczny wypadek na jednej z najniebezpieczniejszych dróg Kalifornii

Do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na Angeles Crest Highway - malowniczej, ale wyjątkowo wymagającej trasie wijącej się przez góry San Gabriel. Zampella prowadził Ferrari 296 GTS, a obok niego siedział pasażer. Według wstępnych ustaleń samochód tuż po wyjeździe z tunelu nagle zjechał z drogi i z ogromną siłą uderzył w betonową barierę.

Uderzenie było tak potężne, że auto natychmiast stanęło w płomieniach.

Świadkowie relacjonują, że pasażer został wyrzucony z pojazdu. Zampella, uwięziony za kierownicą, zginął na miejscu. Pasażer, mimo szybkiej interwencji ratowników, zmarł w szpitalu.

Kalifornijskie służby prowadzą dochodzenie, ale jedno jest pewne: Angeles Crest Highway od lat uchodzi za jedną z najbardziej zdradliwych dróg w regionie. Ostre zakręty, duże różnice wysokości i zachęcające do szybkiej jazdy widoki sprawiają, że to ulubione miejsce miłośników sportowych samochodów - i jednocześnie miejsce wielu tragicznych wypadków.

Zampella nigdy nie ukrywał swojej pasji do motoryzacji. Regularnie publikował zdjęcia swoich aut, a samochody były jednym z jego największych hobby poza grami.

Człowiek, który zdefiniował współczesne strzelanki

Wraz ze śmiercią Zampelli branża traci jednego z najważniejszych architektów współczesnych FPS-ów. Jego kariera zaczęła się w studiu 2015, Inc., gdzie współtworzył Medal of Honor: Allied Assault - tytuł, który w 2002 r. wyznaczył nowy standard filmowej narracji w grach wojennych.

Prawdziwa rewolucja przyszła jednak rok później.

W 2002 r. Zampella, Grant Collier i Jason West założyli Infinity Ward. Już pierwsza gra studia - Call of Duty z 2003 r. - zmieniła wszystko. Intensywność bitew, współpraca z AI, filmowy rozmach, tempo akcji -to był nowy język strzelanek, który później kopiowano przez lata.

Zampella współtworzył kolejne odsłony serii, w tym:

  • Call of Duty 2
  • Call of Duty 4: Modern Warfare
  • Call of Duty: Modern Warfare 2

To właśnie Modern Warfare z 2007 r. stało się punktem zwrotnym dla całej branży. Gra nie tylko zdefiniowała współczesne FPS-y, ale też stała się jednym z największych fenomenów popkultury. Call of Duty rosło szybciej niż jakakolwiek inna marka w historii gier - i w dużej mierze było to zasługą Zampelli.

Respawn Entertainment: druga młodość i druga rewolucja

Po głośnym konflikcie z Activision w 2010 r. Zampella i West odeszli z Infinity Ward i założyli Respawn Entertainment. To był moment, w którym wielu obserwatorów zastanawiało się, czy Zampella będzie w stanie powtórzyć sukces Call of Duty.

Odpowiedź przyszła szybko.

W 2014 r. Respawn wypuścił Titanfalla - dynamiczną strzelankę, która łączyła walkę piechoty z pilotowaniem potężnych mechów. Gra wprowadziła płynne poruszanie się po mapie, wallrunning, pionową mobilność i unikalny rytm rozgrywki.

W 2016 r. ukazał się Titanfall 2, dziś uznawany za jedną z najlepszych kampanii FPS w historii. Choć gra nie odniosła komercyjnego sukcesu na miarę jakości to  jej wpływ na projektowanie strzelanek jest niepodważalny.

W 2019 r. Respawn zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał: bez zapowiedzi wypuścił Apex Legends. Gra w kilka dni zdobyła miliony graczy, a dziś jest jednym z filarów gatunku battle royale.

Zampella wielokrotnie powtarzał, że filozofią Respawn było chasing the fun - gonienie za czystą frajdą. I to było widać w każdym ich projekcie.

Pod jego kierownictwem Respawn stworzył również:

  • Star Wars Jedi: Fallen Order (2019)
  • Star Wars Jedi: Survivor (2023)

Obie gry zostały świetnie przyjęte i udowodniły, że Zampella potrafi tworzyć nie tylko FPS-y, ale też pełnoprawne gry akcji z narracją na najwyższym poziomie.

W 2017 r. EA przejęło Respawn, a Zampella stał się jednym z kluczowych liderów kreatywnych w całej korporacji.

Ostatnia misja: odbudować Battlefielda

Po problematycznej premierze Battlefield 2042 Electronic Arts zwróciło się do Zampelli z zadaniem, którego wielu twórców by się nie podjęło: uratować jedną z największych marek FPS na świecie.

Został szefem DICE LA (później Ripple Effect Studios) i nadzorował prace nad nową wizją serii. To pod jego kierownictwem powstał Battlefield 6, wydany w październiku bieżącego roku - gra, która przywróciła marce reputację po latach problemów.

Jego dziedzictwo przetrwa dekady

Vince Zampella był jednym z tych twórców, których wpływ trudno przecenić. Jego gry sprzedały się w setkach milionów egzemplarzy, a jego pomysły i filozofia projektowania ukształtowały całe pokolenia deweloperów. Zampella pozostawia po sobie trójkę dzieci - w wieku 26, 22 i 19 lat - oraz dziedzictwo, które będzie żyło w każdej strzelance, w każdym systemie ruchu, w każdej grze, która stawia zabawę ponad wszystko. Świat gier stracił twórcę, lidera i mentora. Ale jego wpływ pozostanie z nami na zawsze.

23.12.2025 19:08
