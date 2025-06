Podlatują i straszą zwierzęta. Jest ważny apel ZOO

Zakazy względem zwierząt dotyczą każdego obszaru niezależnie od tego, czy znajduje się on w granicach formy ochronny przyrody. Przelot powinien być dokonywany z bezpiecznej odległości zapewniającej spokój zwierząt, przede wszystkim ptaków. Zakaz ten obowiązuje bez względu na to, czy gatunki te stanowią przedmiot ochrony obszaru Natura 2000. Jest to szczególnie istotne w okresie lęgowym ptaków i nad rezerwatami przyrody, w których restrykcje ochronne są tożsame z parkiem narodowym – wyjaśniono.