Prezes dużej giełdy kryptowalut z polskimi korzeniami: zawsze trzeba zacząć od zniechęcenia człowieka do krypto

Dla nas MiCA nie jest żadną rewolucją. Już dziś działamy na podstawie licencji wydanej w Estonii, a tamtejsze wymogi są nawet ostrzejsze niż to, co wprowadza MiCA. Nowe rozporządzenie prawie nic dla nas nie zmienia. To, co MiCA faktycznie daje, to wyrównanie szans. Do tej pory każda giełda w Europie mogła wybierać „najmiększą” jurysdykcję i konkurować niższymi kosztami, a nie jakością. Teraz wszyscy muszą spełnić ten sam poziom bezpieczeństwa, więc użytkownik zyskuje, a my nie musimy już tłumaczyć, dlaczego robimy rzeczy, które inni dopiero wprowadzą, bo prawo na nich to wymusi.