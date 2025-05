Nauszne słuchawki z ANC za 200 zł - hit czy kit? Soundcore q20i - recenzja

Startujemy od jakości dźwięku, bo to przecież najważniejsze. Słuchawki Soundcore q20i w opcji fabrycznej mają mocny, wyraźnie podbity bas. Nie wszystkim przypadnie to do gustu, ale na pewno polubią je osoby, które lubią dynamiczne, energetyczne brzmienie. Oczywiście wszystko da się zmienić w ustawieniach. Średnie i wysokie tony są klarowne, a całość prezentuje się dobrze zarówno w muzyce elektronicznej, jak i rocku, popie czy klasyce.