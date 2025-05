Elektronika na Dzień Dziecka. Znajdź wyjątkowy prezent

Zestaw Sony PlayStation VR2 z grą Horizon Call of the Mountain to doskonały pomysł na prezent dla dziecka posiadającego już konsolę PS5, które marzy o dosłownym przeniesieniu się do wirtualnej rzeczywistości. Nowoczesne gogle oferują oszałamiającą grafikę 4K HDR i realistyczne wrażenia dzięki śledzeniu ruchu oczu, efektom dotykowym i dźwiękowi 3D, a intuicyjne kontrolery PlayStation VR2 Sense pozwalają dosłownie „poczuć” świat gry w dłoniach. Dołączona do zestawu gra Horizon Call of the Mountain przenosi gracza w serce przygody, wykorzystując pełen potencjał urządzenia.