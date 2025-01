Wielka wyprzedaż w Media Expert. Te produkty wrzucilibyśmy do naszych koszyków

Tefal Ixeo Power to stacja do prasowania, która łączy moc generatora pary z regulowaną deską do prasowania Smart Board, oferując łatwe prasowanie. Dzięki ciągłemu wyrzutowi pary i lekkiej głowicy żelazko usuwa zagniecenia bez wysiłku związanego z tradycyjnym prasowaniem. Trójpozycyjna deska Smart Board umożliwia prasowanie w pozycji pionowej, poziomej lub pod kątem, zapewniając wygodę dla wszystkich rodzajów tkanin. Stacja cechuje się także szybką gotowością do pracy i eliminowaniem do 99,9 proc. bakterii, dzięki czemu stanowi, skuteczną alternatywę dla konwencjonalnych metod prasowania.