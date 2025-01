Symulator polskiego druciarza już na Steam. Wycinasz katalizatory i kupujesz gruzy

W kilka dni od komercyjnego debiutu OVH może się pochwalić wysokim, 87-proc. współczynnikiem bardzo pozytywnych recenzji. Produkcja dojechała do pierwszego tysiąca najchętniej kupowanych gier na Steam. W OHV gra średnio 500 osób w każdym momencie, czyli mniej więcej tyle, co w XCOM: Enemy Unknown, Just Cause 4, Heroes 7 czy BioShock Infinite. Może nie jest to wartość zawrotna, lecz mówimy o tytule tworzonym przez jedną osobę, po godzinach.