Dreame i Łukasz Jemioł jednoczą siły w szczytnym celu. To dzieło sztuki może być wasze

Zbliża się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z tej okazji Dreame Technology - prawdopodobnie najbardziej innowacyjny producent urządzeń do sprzątania, we współpracy z Łukaszem Jemiołem - jednym z najbardziej znanych polskich projektantów, stworzył wyjątkowy egzemplarz swojego najnowszego robota sprzątającego Dreame X50 Ultra. Możesz go wylicytować.