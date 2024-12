Szukasz praktycznego prezentu na Święta? Te urządzenia od Dreame zrobią robotę

Do dyspozycji mamy zbiornik na kurz o pojemności 600 ml, który łatwo się opróżnia oraz czyści, a także dodatkowe akcesoria, takie jak miniszczotka do sierści, miękka szczotka do delikatnych powierzchni, jak np. klawiatura komputera, czy dysza szczelinowa do zakamarków lub wyższych przestrzeni. Dzięki uchwytowi ściennemu wszystkie elementy przechowywane są w jednym miejscu.