MediaMarkt wietrzy magazyny. Te produkty kupisz nawet 300 zł taniej

Bosch WTH85V3FPL Series 4 to suszarka do ubrań i innych tekstyliów o pojemności 8 kg, która wykorzystuje technologię pompy ciepła do energooszczędnego suszenia. Urządzenie posiada funkcję AutoDry, czyli specjalne czujniki do monitorowania temperatury i wilgotności zapobiegające przegrzaniu i przesuszeniu. Z kolei system SensitiveDrying zapewnia delikatne suszenie, otaczając ubrania ciepłym powietrzem ze wszystkich stron i utrzymując je w ciągłym ruchu. Dodatkowo suszarka posiada łatwy do czyszczenia filtr, blokadę przed dziećmi i czujnik wilgoci, dzięki czemu jest zarówno wygodna, jak i bezpieczna w użyciu.