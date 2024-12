MediaMarkt daje więcej za mniej. Oto najlepsze promocje na prezenty pod choinkę

Ekspres do kawy De Longhi ECAM310.60.GB Magnifica Evo Next to fantastyczny prezent dla każdego miłośnika kawy. Urządzenie posiada intuicyjny, kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4 cala, 10 zaprogramowanych specjałów kawowych oraz szybki i łatwy system spieniania mleka z regulacją pianki. Wbudowany stalowy młynek żarnowy oferuje 13 ustawień mielenia, a ekspres pozwala na 3 profile użytkownika, 5 ustawień mocy kawy, 4 poziomy napełnienia filiżanki i 3 ustawienia temperatury parzenia. Dzięki nowoczesnemu i eleganckiemu wzornictwu doskonale pasuje do każdej kuchni, co czyni go idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie wysoką jakość i wygodę przygotowywania kawy.