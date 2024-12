Listonic z dużymi nowościami. Zainstaluj, zanim pójdziesz na świąteczne zakupy

Druga nowość dedykowana jest wszystkim tym, którzy podchodzą do zakupów w drugą stronę: najpierw sprawdzają oferty i promocje, by zdecydować, co chcą kupić. Z dedykacją dla nich w Listonic pojawiła się zakładka "Okazje", w której użytkownicy odnajdą zbiór najlepszych ofert z gazetek promocyjnych oraz sklepów. Produkty wskazane w zakładce Okazje można łatwo - za pomocą jednego dotknięcia - dodać do swojej listy zakupów lub przejść do gazetki, by samemu sprawdzić ofertę.