Ukryty dymek. To smutne, że na Legii promuje się e-papierosy

Ta reklama to banery e-papierosów CRYSTAL należących do firmy SKE, które wiszą w loży wynajmowanej przez spółkę Evapify. Zdobią całą ścianę. Do loży mogą wprawdzie wejść zaproszeni goście, ale okazuje się, że i postronni widzowie meczu – w tym dzieci – takie reklamy widzą.