Jak wybrać najlepszy fotelik samochodowy? Zwycięzca testu ADAC pokazuje, na co zwrócić uwagę

Przy zainstalowanej bazie dość często pojawia się przy tym problem - mamy wprawdzie zainstalowaną bazę, ale niekoniecznie wygodnie jest na niej zamontować sam fotelik, np. w sytuacji, kiedy nie możemy otworzyć przesadnie szeroko drzwi. Tutaj niedogodności raczej nie będzie, bo fotelik montuje się na okrągłej podstawie i wystarczy go „wrzucić” na bazę, a potem po prostu obrócić, żeby go zablokować. Obracanie ma też spory plus, w sytuacji, kiedy chcemy mieć łatwiejszy dostęp do dziecka albo np. chcemy włożyć większego dziecko do „większego” fotelika i wygodniej nam to zrobić w pozycji z obróconym do drzwi fotelikiem.