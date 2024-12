Jeden zegarek i nieskończone możliwości. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie

Tych, którzy jednocześnie chcą mieć w zegarku wszystko i nawet nie tyle nie chcą go ładować codziennie, co planują sięgać po ładowarkę co miesiąc. Albo co trzy miesiące. Ewentualnie dla tych, którzy, jeśli wychodzą pobiegać, to wracają po kilku dniach, a jeśli mówią, że wybierają się na wycieczkę, to wracają po kilku tygodniach.