Płatność kartą w internecie może być łatwiejsza. Udowadnia to Mastercard

Kiedy chcę zapłacić kartą w internecie, zazwyczaj muszę podać dużą liczbę danych. Prowadzi to do pewnego dysonansu, bo gdybym poszedł do tradycyjnego sklepu, nie musiałbym podawać absolutnie żadnych danych. Wystarczyłoby, żebym przyłożył kartę do czytnika i zapłacone. Tymczasem w internecie musiałem każdorazowo mieć pod ręką fizyczną kartę, żeby przepisać z niej dane. Teraz nie ma już takiej potrzeby, bo dzięki współpracy z Mastercard, firmy takie jak Autopay, PayU, Przelewy24 oraz Tpay, obsługujące płatności online w polskim e-commerce, wdrożyły Click to Pay i udostępniają go swoim klientom – sklepom online – a ci z kolei oferują tę metodę płatności kupującym w ich sklepie.