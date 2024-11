Poznaj XTB. To polska superaplikacja do inwestowania

Dziś XTB to firma technologiczna, która podbija zagraniczne rynki i z powodzeniem konkuruje z globalnymi fintechami. Wycena XTB na Giełdzie Papierów Wartościowych to ponad 8 mld zł. Warto podkreślić, że XTB stawia na własną technologię. W dziale rozwoju technologii i produktu pracuje aż pół tysiąca osób, czyli co drugi zatrudniony w XTB. Firma kładzie mocny nacisk na rozwój aplikacji pod kątem UX, a także wdrażanie sztucznej inteligencji.