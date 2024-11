Najpiękniejsze i najbardziej niepokojące zdjęcia satelitarne Ziemi. Jest też Polska

Ziemia widziana z kosmosu potrafi zachwycać, ale i niepokoić. Piąta edycja międzynarodowego konkursu "Seize the beauty of our Planet" to doskonały przykład na to, jak technologie obrazowania satelitarnego mogą nie tylko uchwycić piękno naszej planety, ale też zwrócić uwagę na problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Wyniki właśnie ogłoszono, a wśród laureatów znalazło się aż pięciu Polaków.