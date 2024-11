Stolica polskiego gamingu przenosi się do Wrocławia. Przyjdź na ogólnopolski turniej Fortnite

Aby wziąć udział w turnieju, wystarczy, że utworzysz konto na stronie fortnite.gaming-zone.pl, połączysz je z kontem Epic Games i dołączysz do wyzwania. Następnie znajdź najbliższą strefę Gaming Zone w MediaMarkt, zagraj cztery mecze, a potem sfotografuj i udostępnij swoje statystyki. I to wszystko! Jedyne co ci pozostało, to czekać na wyniki.