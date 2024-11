Najlepsze roboty sprzątające tańsze nawet o 40 proc. Dreame ma świetną promocję na Black Weeks

Dreame X40 Ultra, gdy go testowałem, był absolutnym królem robotów sprzątających. Możliwości jakie oferuje to urządzenie to dziś najwyższa półka. Model ten pochodzi z tej samej rodziny co X40 Master. Gdyby próbować zawrzeć to w jednym zdaniu, trzeba by napisać, że X40 Ultra (zresztą podobnie jak Master) nie tylko odkurzy, umyje podłogę, wyczyści swoje mopy, wysuszy je w wysokiej temperaturze, ale również (w wersji Complete) napełni się wodą i opróżni z tej brudnej.