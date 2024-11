Bezprzewodowe słuchawki na każdą kieszeń - upominkowe inspiracje dla bliskich

3MK FlowBuds to słuchawki w etui tak malutkim i poręcznym, że zmieści się do najciaśniejszych spodni i najbardziej wypchanych zawartością torebek. Gdy przykładam etui 3MK do innych modeli, okazuje się niemal dwukrotnie mniejsze. Mimo skromnych gabarytów, te w pełni bezprzewodowe pchełki grają aż 6,5 godziny. Później trzeba je ładować poprzez etui ochronne (bez funkcji samodzielnego zasilania), za pomocą gniazda USB-C oraz kabelka dołączonego do zestawu.