Tania wymiana naboju SodaStream? Nie daj się oszukać!

Przede wszystkim, napełnianie naboju CO2 przez nieautoryzowany podmiot niesie ze sobą spore ryzyko. Cylinder napełniony przez taką firmę może zawierać gaz techniczny, który nie jest przeznaczony do spożycia. Gaz techniczny różni się od spożywczego CO2 przede wszystkim stopniem czystości – może zawierać zanieczyszczenia lub substancje, które nie są bezpieczne dla zdrowia. Spożycie wody nasyconej takim gazem może prowadzić do różnych niepożądanych skutków zdrowotnych, a sama jakość gazowanej wody pozostawia wiele do życzenia. Co więcej, nikt nie może zagwarantować, że nabój napełniony przez nieautoryzowanego dostawcę przeszedł jakiekolwiek testy czy kontrole jakości, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko.