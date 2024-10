Co muszą potrafić dobre słuchawki ANC, na przykładzie Bowers & Wilkins Px8 i Px7 S2

Słuchawki takie jak Bowers & Wilkins Px8 oraz Px7 S2e są najlepszymi przykładami na to, jak technologia ANC stale ewoluuje. Dawniej służyła wyłącznie do redukcji zgiełku otoczenia. Dzisiaj to pakiet rozwiązań, który nie tylko tłumi hałasy, ale także wspomaga nas podczas kontaktu z innymi osobami, a nawet przenosi do innych wymiarów, wypełnionych relaksującymi dźwiękami serwowanymi przez algorytmy odpowiedzialne za trafne rekomendacje. Rozwiązania takie jak aplikacja Bowers & Wilkins Music łączą hardware i software, by nie tylko odciąć się od świata, ale też zanurzyć bezpośrednio w dźwiękach, bez żadnych rozpraszaczy.