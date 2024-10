Polacy nie czują się bezpiecznie w sieci. PZU chce to zmienić

Przede wszystkim zaś strona www.niedajsiepodszyc.pl wyjaśnia, jak radzić sobie z cyberprzestępcami. Autorzy uczulają, aby nie klikać w linki, które rzekomo wysyła nam bank - w oficjalnej komunikacji nigdy nie powinien o to prosić. W przypadku informacji na temat problemów z przesyłką, dostawą czy zablokowaniem konta, eksperci radzą, by w razie jakichkolwiek podejrzeń co do prawdziwości wiadomości, najlepiej po prostu zadzwonić do nadawcy. Użytkownicy muszą również dokładnie sprawdzać adresy strony czy nazwę nadawcy. Już na tym etapie można zauważyć, że coś jest nie tak.