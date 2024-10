Te reklamy wyszły poza strefę Komfortu. Tak mnie wkurzyły, że aż mi zaimponowały

Wirtualna produkcja to jedno z najważniejszych zastosowań Unreal Engine w filmie i telewizji. Dzięki tej technologii, twórcy mogą tworzyć i modyfikować sceny na bieżąco, co znacznie przyspiesza proces produkcji i redukuje koszty. Na przykład, w filmie Guardians of the Galaxy Vol. 2 Unreal Engine został użyty do renderowania skomplikowanych efektów wizualnych, co pozwoliło na stworzenie zapierających dech w piersiach krajobrazów. Technologia ta umożliwia również reżyserom i operatorom kamer wirtualne skautowanie lokalizacji, co pozwala na dokładne zaplanowanie ujęć przed rozpoczęciem zdjęć.