Obejrzałem technologie jak z dobrych gier komputerowych. Co Grupa WB pokazała na MSPO 2024?

„Stoisko” nie jest chyba słowem, które najlepiej oddaje to, co zobaczyłem. Nie mówimy tu bowiem o skromnej wystawie, stoliku i półce z folderami. Grupa WB miała dla siebie duży kawałek hali… i zaaranżowała przestrzeń naprawdę efektownie. Piętrowe stanowisko pokazywało przekrój produktów tworzonych przez liczne spółki wchodzące w skład Grupy WB. A jest ich - delikatnie mówiąc - mnóstwo. Od fotoradarów po bezzałogowce, od armat przeciwlotniczych do radiostacji, od systemu ochrony granic po systemy napędowe do platform elektrycznych… Grupa WB działa na wielu polach, oferując rozwiązania zarówno militarne, jak i cywilne, dla różnego typu odbiorców z całego świata. Na MSPO 2024 mogłem się o tym po raz kolejny przekonać i sprawdzić, co nowego słychać w Grupie WB.