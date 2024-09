Psy ciężko chorują. Ale za to trawniki są ładne

- To najpopularniejszy na świecie składnik chemiczny używany w pestycydach. To nieselektywny herbicyd, który zabija wszystkie rośliny. Jest stosowany do usuwania chwastów, ale także “pielęgnacji” zieleni miejskiej. Na polach używany jest także do “dosuszania” plonów bezpośrednio przed zbiorem, mimo że nie takie jest przeznaczenie tego herbicydu. Glifosat działa tak, że zapobiega syntezie niektórych aminokwasów w roślinach. Problem w tym, że ten sam szlak mają również bakterie, które bytują w naszych jelitach, a więc oprócz redukowania chwastów, bardzo możliwe, że redukujemy naszą korzystną florę jelitową – mówiła w rozmowie z smoglab.pl Ewa Sufin-Jacquemart, prezeską Fundacji Strefa Zieleni, należącej do Koalicji Żywej Ziemi.