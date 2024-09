Pojechałem do Paryża, by zobaczyć, co będziecie mieć wkrótce w domach. Nie namęczycie się

Oczywiście w parze z wielokrotnie niższą ceną nie mogą iść same zalety. I tak np. o ile sprzęty Netatmo jestem w stanie uznać za naprawdę atrakcyjne, ewentualnie dobrze narysowane, do tego wykonane z bardzo przyjemnych materiałów, tak sprzęty omajin ani odrobinę nie kryją się z tym, że... kosztują wyraźnie mniej. Trudno się było podczas pierwszego kontaktu z tymi urządzeniami do czegoś konkretnego jakościowo przyczepić, ale tak - czuć i widać, że nie jest to sprzęt klasy premium, choć wykonanie można określić co najmniej jako "solidne".