Lidl przygotowuje się na chłody. W ofercie pojawi się ciekawy gadżet do grzejników

Wrzesień jest jednak póki co kolejnym dowodem na to, że pogoda oszalała i obserwując to, co działo się i będzie się dziać za oknem trudno być czegokolwiek pewnym. Początek miesiąca był w wielu miejscach rekordowo upalny, zaś teraz czekają nas obfite opady. Z jednego ekstremum w drugie – jeszcze przed chwilą szkoły skracały lekcje z powodu wysokich temperatur, a dziś Alert RCB ostrzega przed możliwymi podtopieniami. Witajcie w nowej rzeczywistości.